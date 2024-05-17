Після повномасштабного вторгнення на захоплених територіях України з'явилися 892 нові сільськогосподарські компанії.

Про це пише видання Важные истории.

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Більше половини з них відкрили підприємці з російських регіонів, підрахувало видання. Серед них журналісти знайшли як мінімум одну, що належить 43-річному Ельбеку Заїєву з Чечні. Його брат Алі Заїєв входить до числа силовиків, близьких до голови Чечні Рамзана Кадирова.

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Компанію "Агро 24" Ельбек Заїєв зареєстрував у лютому цього року. Вона знаходиться в селищі Асканія-Нова Херсонської області. Компанія займається вирощуванням зернових культур, оптовою торгівлею зерном та іншими видами сільськогосподарської діяльності. Компанія ще не публікувала фінансову звітність, а розрахунки найчастіше проводяться готівкою.

Росія користується українським зерном із окупованих територій

Згідно з повідомленням російської служби Бі-бі-сі, зерно з цих регіонів України відправляють до Криму потягами та вантажівками. У розмові з журналістами перевізники запевняли, що зерно, яке вони везуть до Росії, не викрадене, а куплене в українських фермерів. Але ринковою цю торгівлю не можна назвати.

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Як повідомляв Центр національного спротиву, фермери, які залишилися на захоплених територіях, були зобов'язані продавати врожай окупаційній владі за фіксованою ціною, нижчою від ринкової. Наприклад, 150 доларів за тонну соняшника, що вчетверо нижче за довоєнні ціни. У фермерів, які відмовилися співпрацювати з владою, зерно просто забирали, як стверджувала голова асоціації фермерів Запорізької області Валерія Матвієнко.

Росія вивезла з Маріуполя понад 50 тисяч тонн краденого зерна

З початку 2024 року загарбники відправили морем з порту Маріуполя 50,7 тисяч тонн українського збіжжя.

Про це повідомляв Центр національного спротиву.

Як прокоментували в Центрі національного супротиву, такі дії росіян є порушенням міжнародного права. Крадіжки зернових із окупованих територій відбуваються під керівництвом російських військових чиновників і колаборантів, котрі співпрацюють із загарбниками.