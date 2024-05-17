Сили оборони фокусуються на збереженні оборонних позицій та супротиву до ворожого штурму задля контролю над територіями Харківського та Донецького регіонів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"На Харківському напрямку триває одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця. Ситуація в населеному пункті Вовчанськ – контрольована. Тривають заходи з посилення наших оборонних позицій та покращення тактичного положення на окремих напрямках", - йдеться в повідомленні.

Advertisement

Армія РФ наступає на Харківщину

Як зазначається, на Куп’янському напрямку тривають атаки противника на лініях Крохмальне - Берестове та Коломийчиха - М’ясожарівка. Українські війська ведуть штурмові дії з метою покращення тактичного положення на лінії Синьківка-Вільшана.

"На Сіверському напрямку відбулося пʼять бойових зіткнень. Силами оборони відбито одну атаку, чотири тривають на напрямках Соледар-Роздолівка, Берестове-Виїмка, Миколаївка-Роздолівка. В ході оборонних дій втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.На Краматорському напрямку противник шість разів намагався прорвати оборону наших військ. Силами оборони дві атаки відбито. Тривають бойові дії на напрямках Берхівка-Калинівка; Бахмут-Кліщіївка. Ситуація контрольована", - додали в Генштабі.

Advertisement

Більше по темі Росіяни обстрілюють Харків та область Внаслідок російських атак у Харкові постраждали діти. У Вовчанську загинула літня жінка.

За даними Генштабу, на Покровському напрямку тривають також шість атак противника на напрямках Очеретине-Новоолександрівка та Тоненьке-Уманське.

На Курахівському напрямку противник здійснив сім спроб прорвати оборону військ ЗСУ на напрямках Мар’їнка-Георгіївка, Славне-Новомихайлівка, Славне-Парасковіївка, Солодке-Водяне, Солодке-Костянтинівка. В ході боїв втрат позицій не допущено, запевняє Генштаб.

На Времівському напрямку противник здійснив одну безуспішну спробу покращити своє тактичне положення, так само як і провалив чотири спроби на напрямку Олешківські Піски – Кринки, Козачі Лагері - Кринки.

Advertisement

"Українські захисники роблять усе можливе для утримання оборонних рубежів та позицій, завдають окупантам відчутних втрат, нарощують ініціативу там, де це можливо", - запевняють у Генштабі.

За підрахунками, за минулу добу загальні втрати російських загарбників склали 1410 осіб. Ворожі війська втратили 18 танків, 14 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, одну РСЗВ, 2 засоби ППО, 2 літаки, один вертоліт, 45 БпЛА ОТР, 56 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки.