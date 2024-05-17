Основні зусилля тут ворог зосередив на напрямку Стрілеча - Липці та на захопленні Вовчанська з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил наших військ.

Генерал Сирський у зв’язку з ускладненням ситуації на сході України вже кілька днів поспіль працює у частинах, які ведуть бойові дії на Харківщині.

Російські війська розширили зону активниих бойових дій майже на 70 кілометрів на Харківщині, щоб змусити Україну задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву, повідомляє Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Харків‘яни та жителі Харківської області активно долучаються та допомагають Силам оборони всім, чим можуть

Як повідомив Сирський, противник розпочав наступ значно раніше запланованого терміну – коли помітив перекидання українських військ, однак йому не вдалося прорвати оборону.

У зв’язку з ускладненням ситуації на cході України декілька днів поспіль працюю у частинах, які ведуть бойові дії на Харківщині. https://t.co/wjA9tcy7Mv pic.twitter.com/FJ2jpoioxd

Сирський пояснює, що наразі ЗСУ повинні максимально ефективно використовувати свою перевагу в ударних БПЛА в поєднанні з використанням засобів РЕБ та влучним вогнем артилерії.

"Саме цим питанням, а також перегрупуванню військ та спрощенню системи всебічного забезпечення була присвячена моя робота", - сказав він.

ЗСУ готуються до російського наступу на Сумському напрямку

Цього тижня Голова української воєнної розвідки Кирило Буданов заявив, що наразі російські атаки на північному сході мають на меті розтягнути й без того мізерні резерви українських сил і відволікти їх від участі в бойових діях в інших місцях.

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Збройні сили України намагаються перекинути війська з інших ділянок фронту, щоб зміцнити свою оборону на північному сході, але було важко знайти особовий склад.

Окрім цього, Буданов прогнозує, що найближчим часом Росія розпочне новий наступ далі на північ від Харкова, в Сумській області.

Олександр Сирський об’їхав та перевірив всі частини, які готуються до оборони на Сумському напрямку.

“Дякую кожному і кожній із Сил оборони, харків’янам окремо та усім нашим громадянам загалом за відвагу та стійкість”, - сказав Головком, додавши: “Здолаємо ворога! Віримо та наближаємо Перемогу разом! Слава Україні!"