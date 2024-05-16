Російським силам не вдалося закріпитись у Вовчанську після кількох спроб наступу на Харківщині.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбук.
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"З початку наступальних дій ворога 10.05.2024 на Харківському напрямку Сили оборони рішучими діями примусили значно знизити активність російських окупантів. Плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися - зірвано. З початку поточної доби наші підрозділи продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, тримають ворога під вогневим контролем. Дії тривають, ситуація контрольована", - йдеться в повідомленні.
Генштаб прокоментував ситуацію на основних напрямках:
- На Куп’янському напрямку російські окупанти за підтримки бронетехніки намагаються атакувати наші позиції на напрямку Крохмальне – Берестове. Тут українські захисники знищили танк та бойову машину піхоти. Бій триває, ситуація контрольована. Також, наші захисники покращили тактичне положення та відтіснили противника в районі північніше Кислівки.
- На Сіверському напрямку противник провів одну атаку на напрямку Веселе – Званівка, змін у положенні наших військ немає. Тривають бої на напрямку Яковлівка – Роздолівка.
- На Краматорському напрямку ворог тричі безуспішно намагався прорвати оборону на напрямках Бахмут – Кліщіївка, Бахмут – Андріївка. Тривають бої в районі населеного пункту Григорівка. Ситуація контрольована.
- На Покровському напрямку українські захисники відбили три атаки на напрямках Водяне – Нетайлове, Первомайське - Нетайлове. Бойові дії тривають. Ситуація контрольована.
- На Курахівському напрямку російські окупанти здійснили три атаки на напрямках Водяне – Нетайлове, Славне - Новомихайлівка. Бої ще тривають на напрямках Солодке - Костянтинівка та Солодке - Водяне. На цей момент позиції не втрачені.
- На Времівському напрямку противник здійснив три безуспішні атаки на напрямках Старомлинівка - Урожайне. Завітне Бажання - Старомайорське.
- На напрямку Володине - Старомайорське Сили оборони продовжують стримування ворога. Позиції не втрачені, ситуація контрольована.
- На Придніпровському напрямку противник продовжує спроби витіснити Сили оборони з лівого берега Дніпра. Протягом поточної доби здійснив три атаки позицій ЗСУ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Українські сили не втратили позиції.
За даними Генштабу, з початку доби відбулося 23 бойових зіткнення, російські сили завдали два ракетних, чотири авіаційніх удари із застосуванням восьми КАБів та 48 ударів дронами-камікадзе, здійснили 564 обстріли позицій українських військ.
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Темп наступальних операцій Росії на Харківщину сповільнився
Нагадаємо, що 14 травня інтенсивність наступу російських сил знизилася.
Про це повідомляв Інститут вивчення війни (ISW).
Як зазначалося, темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області сповільнився протягом останніх 24 годин, і схема російської наступальної активності в цьому районі узгоджується з оцінкою ISW про те, що російські сили віддають перевагу створенню "буферної зони" в цьому районі.
Також 14 травня кілька українських військових повідомили, що, на їхню думку, ситуація в Харківській області поступово стабілізується.
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Російська армія з 11 травня взяла в полон цивільних з Вовчанської громади і продовжує утримувати частину з них після нового наступу.
Про це повідомляла пресслужба Харківської обласної прокуратури.
10 травня о 5 ранку російські війська під прикриттям бронетехніки спробували прорвати оборону ЗСУ у Харківській області.
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