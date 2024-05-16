Російським силам не вдалося закріпитись у Вовчанську після кількох спроб наступу на Харківщині.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбук.

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"З початку наступальних дій ворога 10.05.2024 на Харківському напрямку Сили оборони рішучими діями примусили значно знизити активність російських окупантів. Плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися - зірвано. З початку поточної доби наші підрозділи продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, тримають ворога під вогневим контролем. Дії тривають, ситуація контрольована", - йдеться в повідомленні.

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Генштаб прокоментував ситуацію на основних напрямках:

На Куп’янському напрямку російські окупанти за підтримки бронетехніки намагаються атакувати наші позиції на напрямку Крохмальне – Берестове. Тут українські захисники знищили танк та бойову машину піхоти. Бій триває, ситуація контрольована. Також, наші захисники покращили тактичне положення та відтіснили противника в районі північніше Кислівки. На Сіверському напрямку противник провів одну атаку на напрямку Веселе – Званівка, змін у положенні наших військ немає. Тривають бої на напрямку Яковлівка – Роздолівка. На Краматорському напрямку ворог тричі безуспішно намагався прорвати оборону на напрямках Бахмут – Кліщіївка, Бахмут – Андріївка. Тривають бої в районі населеного пункту Григорівка. Ситуація контрольована. На Покровському напрямку українські захисники відбили три атаки на напрямках Водяне – Нетайлове, Первомайське - Нетайлове. Бойові дії тривають. Ситуація контрольована. На Курахівському напрямку російські окупанти здійснили три атаки на напрямках Водяне – Нетайлове, Славне - Новомихайлівка. Бої ще тривають на напрямках Солодке - Костянтинівка та Солодке - Водяне. На цей момент позиції не втрачені. На Времівському напрямку противник здійснив три безуспішні атаки на напрямках Старомлинівка - Урожайне. Завітне Бажання - Старомайорське. На напрямку Володине - Старомайорське Сили оборони продовжують стримування ворога. Позиції не втрачені, ситуація контрольована. На Придніпровському напрямку противник продовжує спроби витіснити Сили оборони з лівого берега Дніпра. Протягом поточної доби здійснив три атаки позицій ЗСУ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Українські сили не втратили позиції.

За даними Генштабу, з початку доби відбулося 23 бойових зіткнення, російські сили завдали два ракетних, чотири авіаційніх удари із застосуванням восьми КАБів та 48 ударів дронами-камікадзе, здійснили 564 обстріли позицій українських військ.