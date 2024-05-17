Більшість росіян підтримують війну в Україні, втім схвалили би рішення президента Росії Владіміра Путіна закінчити її, лише за умови, що захоплені Москвою території не повернуть.

Росіяни хочуть завершення війни, але не повернуть захоплені території

Дані опитування Левада за квітень цього року вказують, що 71% росіян підтримали би рішення Путіна, якби "цього тижня" він вирішив припинити військовий конфлікт з Україною, тоді як у жовтні 2023 року - 70%. Однак, якби Путін вирішив припинити конфлікт за умови повернення так званих "приєднаних" територій, то в цьому разі його рішення підтримали би менше третини росіян - 30% (у жовтні 2023 року - 34%).

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У листопаді минулого року 67% опитаних вважали повернення Запорізької та Херсонської областей до складу України неприйнятною умовою для переговорів, а 71% - повернення окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Більше по темі Шойгу не звільнили, лише трохи віддалили від влади, а Путін вирішив зміцнити владну вертикаль ЗМІ подають звільнення Сергія Шойгу з посади міністра оборони РФ як покарання за невдачі армії в Україні. Втім, аналіз ситуації показує, що звільнення – частина плану Путіна зі зміцнення своєї влади.

Опитування демонструє, що 77% молоді в Росії не підтримують Владіміра Путіна на посаді президента держави.

Втім, рівень підтримки ЗС Росії залишається високим, їх підтримують три чверті росіян. Після нетривалого зниження на початку року почала відновлюватися частка росіян, які виступають за мирні переговори - зараз таких близько половини.

Advertisement

Прихильників переходу до мирних переговорів у Росії більше в групі молоді (18 - 24 роки) - 61%, тих, хто довіряє соціальним мережам як джерелу інформації, - 61%.

Опитування "Левада-центру" було проведене 18-24 квітня 2024 року серед 1603 осіб. Дослідження проводилося вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю.