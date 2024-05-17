Під час засідання Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення більш як 1,5 мільярди гривень для відновлення та відбудови Зміївської ТЕС на Харківщині та Трипільської ТЕС на Київщині.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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В Україні виділили понад 1,5 млрд грн на відновлення ТЕС

«Одне з ключових питань зараз — це ситуація в енергетиці. Енергосистема цілісна і працює стабільно», - зазначив очільник уряду.

Очільник уряду зазначив, що енергетики наразі контролюють ситуацію, однак генерації електроенергії не вистачає, аби покрити все споживання, тому «Укренерго» вимушене повернутися до графіків відключень, як для промисловості, так і для населення.

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Шмигаль запевнив, що уряд, енергетики та всі відповідальні відомства працюють у безперервному режимі, щоб максимально покращити ситуацію.

«Сьогодні виділяємо 726 млн грн для державної компанії “Центренерго”, якій належать Зміївська ТЕС на Харківщині та Трипільська ТЕС на Київщині», - поінформував прем'єр.

За його словами, кошти для відновлення цих ТЕС будуть виділені з резервного фонду державного бюджету.