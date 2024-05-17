В ніч на 17 травня понад 100 дронів ГУР та СБУ атакували важливі об'єкти на території Росії та тимчасово окупованого Криму. Джерела Kyiv Post у спецслужбах підтверджують, що "ця ніч була дуже спекотною для російських військово-логістичних об’єктів, розташованих в Криму та на російському узбережжі Чорного моря". За інформацією наших джерел, "СБУ та ГУР спільно запалили "бавовну" у Севастопольській бухті. Також розвідники відпрацювали по морському порту Новоросійська, а "хлопці Малюка" - по Туапсинському НПЗ" Advertisement ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал. Як наслідок: У Севастопольській бухті всю ніч було фаєр-шоу. Прилетіло також по електропідстанції «Севастопольська», що призвело до відключень електроенергії.

У морському порту Новоросійська вибухало в районі нафтового терміналу та на залізничній станції.

Дрони СБУ вже вдруге цього року «завітали» на Туапсинський НПЗ, який росіяни почали відновлювати. Як повідомляє з поспішкою джерело Kyiv Post із спецслужб, після нових вибухів доведеться починати ремонт заново.

"Сьогоднішня спецоперація довела, що росіяни не здатні захистити свої основні морські бази в Севастополі та Новоросійську. Все, що їм залишається, – ховати військові кораблі у глибині портів за цивільними суднами. Про домінування чф рф росіяни можуть забути. Українська «бавовна» знайде їх всюди!", – зазначило поінформоване джерело Більше по темі Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Вночі сили ППО збили всі 13 «шахедів», якими Росія атакувала Україну. Однак, є пошкодження.