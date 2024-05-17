В ніч на 17 травня понад 100 дронів ГУР та СБУ атакували важливі об'єкти на території Росії та тимчасово окупованого Криму. Джерела Kyiv Post у спецслужбах підтверджують, що "ця ніч була дуже спекотною для російських військово-логістичних об’єктів, розташованих в Криму та на російському узбережжі Чорного моря".
За інформацією наших джерел, "СБУ та ГУР спільно запалили "бавовну" у Севастопольській бухті. Також розвідники відпрацювали по морському порту Новоросійська, а "хлопці Малюка" - по Туапсинському НПЗ"
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Як наслідок:
- У Севастопольській бухті всю ніч було фаєр-шоу. Прилетіло також по електропідстанції «Севастопольська», що призвело до відключень електроенергії.
- У морському порту Новоросійська вибухало в районі нафтового терміналу та на залізничній станції.
- Дрони СБУ вже вдруге цього року «завітали» на Туапсинський НПЗ, який росіяни почали відновлювати. Як повідомляє з поспішкою джерело Kyiv Post із спецслужб, після нових вибухів доведеться починати ремонт заново.
"Сьогоднішня спецоперація довела, що росіяни не здатні захистити свої основні морські бази в Севастополі та Новоросійську. Все, що їм залишається, – ховати військові кораблі у глибині портів за цивільними суднами. Про домінування чф рф росіяни можуть забути. Українська «бавовна» знайде їх всюди!", – зазначило поінформоване джерело
Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру
Понад 100 українських безпілотників над Росією
Міністерство оборони Росії оголосило про масовану нічну атаку безпілотників на російські регіони, під час якої на півдні країни, над окупованим Кримом і Чорним морем нібито було перехоплено "понад 100 українських безпілотників".
Згідно із заявою російського міністерства, 51 безпілотник був знищений над окупованим Кримом, 44 - над Краснодарським краєм, шість - над Бєлгородською областю, шість - над Чорним морем і один - над Курською областю.
Влада Краснодарського краю відреагувала на нічну атаку безпілотників у Новоросійську, заявивши, що атака була нібито "невдалою".
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