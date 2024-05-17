В ніч на 17 травня понад 100 дронів ГУР та СБУ атакували важливі об'єкти на території Росії та тимчасово окупованого Криму. Джерела Kyiv Post у спецслужбах підтверджують, що "ця ніч була дуже спекотною для російських військово-логістичних об’єктів, розташованих в Криму та на російському узбережжі Чорного моря".

За інформацією наших джерел, "СБУ та ГУР спільно запалили "бавовну" у Севастопольській бухті. Також розвідники відпрацювали по морському порту Новоросійська, а "хлопці Малюка" - по Туапсинському НПЗ"

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Як наслідок:

  • У Севастопольській бухті всю ніч було фаєр-шоу. Прилетіло також по електропідстанції «Севастопольська», що призвело до відключень електроенергії.
  •  У морському порту Новоросійська вибухало в районі нафтового терміналу та на залізничній станції.
  • Дрони СБУ вже вдруге цього року «завітали» на Туапсинський НПЗ, який росіяни почали відновлювати. Як повідомляє з поспішкою джерело Kyiv Post із спецслужб, після нових вибухів доведеться починати ремонт заново.

"Сьогоднішня спецоперація довела, що росіяни не здатні захистити свої основні морські бази в Севастополі та Новоросійську. Все, що їм залишається, – ховати військові кораблі у глибині портів за цивільними суднами. Про домінування чф рф росіяни можуть забути. Українська «бавовна» знайде їх всюди!", – зазначило поінформоване джерело

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Понад 100 українських безпілотників над Росією

Міністерство оборони Росії оголосило про масовану нічну атаку безпілотників на російські регіони, під час якої на півдні країни, над окупованим Кримом і Чорним морем нібито було перехоплено "понад 100 українських безпілотників".

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Згідно із заявою російського міністерства, 51 безпілотник був знищений над окупованим Кримом, 44 - над Краснодарським краєм, шість - над Бєлгородською областю, шість - над Чорним морем і один - над Курською областю.

Влада Краснодарського краю відреагувала на нічну атаку безпілотників у Новоросійську, заявивши, що атака була нібито "невдалою".

 

Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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