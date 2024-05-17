МЗС України, голова підкомітету Верховної Ради з питань вищої освіти, Молодіжна рада при МЗС та Експертна рада студентства, запускають проєкт UA – Ukrainian Abroad.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

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Як зазначається, голова Молодіжної ради при МЗС України Марина Соботюк та голова Експертної ради студентства закладів вищої освіти Ілля Бєляк підписали меморандум про співпрацю.

"Проєкт UA – Ukrainian Abroad передбачає створення координаційної платформи, до якої увійдуть представники Офісу Президента України, Верховної Ради України, міністр закордонних справ України, міністр молоді та спорту України і міністр культури та інформаційної політики України. До складу платформи також увійдуть й інші експерти, які будуть організовувати та координувати створення мережі молодіжних громадських обʼєднань у низці країн світу. Організатори проєкту вже розпочали активну консолідацію активістів, всі охочі молоді українці за кордоном можуть долучитися до ініціативи", - зазначають у МЗС.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що створення об’єднаної молодіжної мережі, яка включатиме організації в Україні та за кордоном, посилить взаємодію між українською молоддю в Україні та у світі. Молодіжна рада при МЗС продемонструвала свою ефективність, тому проєкт UA – Ukrainian Abroad відкриє нові можливості для молодих людей та надихатиме їх реалізовувати себе й бути корисними для держави в час повномасштабної війни.

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"Нашим пріоритетним завданням є побудова Платформи таким чином, щоб вона могла швидко та відкрито реагувати на запити молодих українців. Обʼєднавши зусилля Експертної ради студентства закладів вищої освіти, Молодіжної ради при МЗС та представників різних органів влади, вже проговорено алгоритм побудови проєкту, та запущено процес налаштування структури", - пояснила Голова підкомітету Верховної ради з питань вищої освіти, народна депутатка Юлія Грішина.

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Як уточнили в МЗС, цей проєкт є спільною ініціативою Молодіжної Ради при МЗС та Експертної ради студентства при Голові підкомітету Верховної Ради з питань вищої освіти.

МЗС працює над розробкою Стратегії кібердипломатії

Для реалізації проєкту минулого року створили виокремлений підрозділ з кібердипломатії.

Про це повідомляв заступник міністра закордонних справ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Антон Демьохін під час онлайн-виступу на першій науково-практичній міжнародній конференції з питань кібердипломатії.

За словами Демьохіна, МЗС розбудовує напрямок кібердипломатії для своєчасного та якісного реагування на виклики цифрової епохи. Для цього минулого року було створено виокремлений підрозділ з кібердипломатії, а зараз ведеться активна робота над Стратегією кібердипломатії України.

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Міністр наголосив, що діяльність сучасного МЗС неможлива без запровадження цифрових технологій для підвищення ефективності роботи дипломатів.