У дохід держави стягнули два пасажирські літаки типу АН148-100Е загальною вартістю 10 млн євро.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

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"Націоналізовано два літаки російської корпорації "Ростех". За матеріалами Офісу Генерального прокурора Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про націоналізацію майна, яке належить найбільшій авіакомпанії РФ", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, літаки перебували на балансі офшорної компанії, яка входить до структури "ростеху". Російська корпорація є найбільшим виробником озброєнь для окупаційних угруповань держави-агресора, які воюють проти України.

Згідно з даними, досудове розслідування за фактами пособництва РФ та колабораційної діяльності здійснюється СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

"Матеріали кримінального провадження стали підставою для пред’явлення Міністерством юстиції України позову до суду про націоналізацію майна держави-агресора", - пояснює Офіс генпрокурора.