Президент України Володимир Зеленський повідомив, що інструментально й операційно Україна зробила все, щоб у червні в Європейському Союзі відкрили перемовини для вступу країни в ЄС.

Про це очільник країни розповів під час зустрічі з представниками ЗМІ перед Глобальним самітом миру у Швейцарії, початком переговорів щодо вступу до ЄС та самітом НАТО.

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Я думаю, що там все вийде - Зеленський про вступ України до ЄС

«Залишилася тільки політика. Інструментально й операційно ми зробили все, щоб у червні в ЄС відкрили Україні перемовини. Я думаю, що там все вийде. Навіть складні партнери сьогодні стали трішки простішими. Ми активно з ними працювали», – зазначив Президент.

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Також Зеленський зауважив, що він та вся його команда активно готуються до Глобального саміту миру, який відбудеться 15–16 червня у Швейцарії.

«Хочемо отримати енергетичну безпеку, включно з ядерною. Бо я вважаю, що тут усі зацікавлені, і це може нам дати можливість спрогнозувати іншу зиму. Хочемо отримати вільне судноплавство. Будь-які вантажі українським морем – без ризику. Це і безпека людей в Одесі, і загалом на Півдні. І ще зробити серйозний крок щодо поштовху до обміну полоненими», – наголосив Президент.

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Зеленський додав, що «нам потрібен детальний план, який погодить увесь світ. І він повинен базуватися на Українській формулі миру».

«Якщо ми будемо мати серйозну кількість країн і буде відповідне комюніке, я вважаю, це буде наша дипломатична перевага», – підсумував глава держави.

Єврокомісія почала розробку формату переговорів щодо членства України в ЄС

У січні Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄК високо оцінила зусилля України з виконання всіх рекомендацій, які були необхідними для просування на шляху до членства в ЄС, і розпочинає скринінг її законодавства на відповідність до Європейського права.

«Ми маємо зважити на політичну ситуацію та на виконання рішень, які ми ухвалили під час Європейської Ради у підготовці до переговорів. Ми починаємо процес скринінгу (законодавства – ред.) і розробляємо зараз рамкові умови для переговорів. Водночас ми також розпочали опрацьовувати наші власні реформи, щоб підготуватися до Європейського Союзу у складі «30+» країн-членів», - зазначала Урсула фон дер Ляєн.

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За її словами, грудневе рішення Європейської Ради розпочати переговори про членство з Україною стали радісною та обнадійливою новиною для мільйонів українців.