Державна виконавча служба (ДВС) Міністерства юстиції України арештувала усе майно та рахунки колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва.

Про це заявив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко, повідомили у Міністерстві юстиції України.

ДВС арештувало майно та гроші Князєва

За його словами, рішення ухвалили у зв’язку із невиконанням Князєва постанови Печерського районного суду Києва про конфіскацію в дохід держави незаконно отриманого подарунка в розмірі 906 600 гривень.

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Крім того, ДВС наклала арешт на банківські рахунки Князєва.

"У разі відсутності грошових коштів на рахунках боржника, та у разі виявлення належного на праві власності боржнику рухомого та нерухомого майна, державним виконавцем буде вжито заходів щодо звернення стягнення на виявлене майно боржника, на яке згідно із законом можливо звернути стягнення", - заявив Гайченко.

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За даними Мін'юсту, за Князєвим на праві власності зареєстровано чотири одиниці нерухомого майна у Миколаєві та Миколаївській області.

Ексголову Верховного суду відсторонили від здійснення правосуддя

На початку квітня Вища рада правосуддя відсторонила суддю Верховного суду, ексголову Верховного суду Всеволода Князєва від здійснення правосуддя до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження.

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У резолютивній частині рішення йдеться, що Вища рада правосуддя вирішила задовільнити клопотання заступника генерального прокурора Клименка про тимчасове відсторонення судді Верховного суду Князєва від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження за обвинуваченням.

Справа Князєва

У травні 2023 року правоохоронці повідомили про підозру Всеволоду Князєву, затриманому на хабарі в розмірі 2,7 млн доларів.

У січні за Князєва внесли заставу розміром 18,168 мільйона гривень.

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За час перебування екссудді в СІЗО застава зменшилась у кілька разів: