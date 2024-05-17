Уряд Великої Британії запровадив нові санкційні обмеження проти кількох компаній, пов’язаних з військовою програмою КНДР та Росією.

Про це повідомляє Reuters.

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Британія ввела санкції проти компаній з КНДР та РФ

У повідомленні зазначається, що Британія заморозила активи Paekyangsan Shipping Co та Toplivo Bunkering Company, а також її директора Олексія Воротнікова, громадянина Росії.

Крім того, санкції наклали на російську ТОВ «Восточная стивидорная компания», яка раніше потрапила під санкції США та ЄС.

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США запровадили нові санкції проти Росії та країн, що допомагають їй виробляти зброю

Уряд США повідомив про запровадження сотень нових санкцій проти російської військово-промислової бази, програм хімічної та біологічної зброї, а також компаній і осіб у третіх країнах, які допомагають Росії виробляти зброю.

«Сполучені Штати продовжують знижувати потенціал військово-промислової бази Росії та переслідувати треті країни за підтримку (РФ – ред.), запровадивши майже 300 нових санкцій», - зазначається в повідомленні.

Зауважується, що Міністерство фінансів США ввело санкції проти майже 200 організацій та фізичних осіб. У тому числі, це стосується суб’єктів як у Росії, так і в Азербайджані, Бельгії, Китаї, Словаччині, Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах, які дозволяють РФ отримувти технології та обладнання з-за кордону.