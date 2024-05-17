Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.

Відповідне оновлення з'явилось у картці закону № 10379 на сайті Верховної Ради.

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В Україні збільшили штраф за ухиляння від мобілізації

Законом "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення" передбачено збільшення штрафів за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

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За порушення правил військового обліку штраф становитиме від 3400 до 5100 грн, повторно впродовж року – від 5100 до 8500 гривень, а в особливий період – від 17 тисяч до 25 500 грн.

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За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час передбачається штраф від 5100 до 8500 гривень для громадян, від 17 000 до 25 500 гривень – для посадових і юридичних осіб.

Штраф за повторне правопорушення впродовж року – від 8500 до 11 900 гривень для громадян, від 25 500 до 34 000 гривень – для посадових і юридичних осіб.

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За правопорушення в особливий період передбачено штраф від 17 000 до 25 500 гривень для громадян, від 34 000 до 59 500 гривень – для посадових і юридичних осіб.

Крім того, щтрафи будуть накладати впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення.

Рада пропонує альтернативні види покарання за ухилення від мобілізації

Зареєстрований у ВР законопроєкт № 11260 забезпечить призначення інших видів покарань, ніж передбачене покарання у вигляді позбавлення волі.

Про це повідомлялося на сайті парламенту.

Зараз стаття 336 "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період" Кримінального кодексу України передбачає лише один та суворий вид покарання - позбавлення волі строком від трьох до п’яти років.

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Пропонується внести зміни до статті та встановити передбачене покарання у вигляді штрафу від 51 000 до 85 000 гривень або громадські роботи на строк від 160 до 240 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк від одного до двох років.

Як зазначається, це може дозволити забезпечення економії бюджетних, матеріальних та людських ресурсів держави, а також сприятиме зниженню дефіциту кадрів на ринку праці та збереженню економічної активності підприємств, зміцненню економіки, наповненню державного та місцевих бюджетів.