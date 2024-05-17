На підконтрольну Україні територію вдалося повернути чотирьох дітей з окупованої частини Херсонської області. Трьох братів та сестричку врятували від російської окупації у віці від 2 до 12 років.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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В Україну повернули ще чотирьох дітей

“З тимчасово окупованої громади Херсонщини евакуювали чотирьох дітей. Це троє рідних братів і сестричка. Малечі – від двох до дванадцяти років”, - поінформував Прокудін.

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За його словами, нині діти вже перебувають на підконтрольній Україні території під опікою лікарів та психологів.

Начальник ОВА наголосив, що лише з початку цього року з тимчасово окупованої території Херсонщини вдалося евакуювати 88 наймолодших жителів області.

З російської окупації повернули 17-річного хлопця

З тимчасово окупованої території Запоріжжя вдалося повернути 17-річного хлопця - сироту.

Про це повідомляла пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«З тимчасово окупованої території вдалося повернути 17-річного хлопця. Денис дуже хотів і встиг до повноліття виїхати з ТОТ. Його поверненню на підконтрольну уряду України територію сприяли Мінреінтеграції спільно з громадською спілкою «Українська мережа за права дитини», - йшлося в повідомленні.

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У міністерстві зазначали, що хлопець – сирота, і від початку повномасштабного вторгнення він проживав на ТОТ Запорізької області під наглядом сусідки й весь час шукав можливості виїхати з окупації.

З окупації вдалося повернути ще шістьох дітей

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути шістьох дітей з окупованої частини Херсонської області. Дівчинку та п'ятьох хлопчиків врятували від російських таборів у віці від 5 до 12 років.

"Через загрозу відправлення дітей на так зване «оздоровлення» батьки наважилися виїхати з окупації. Адже були випадки, коли дітей забирали й не повертали додому. Над їх поверненням працювала організація “Save Ukraine”. Це була надскладна місія порятунку із затримками на блокпостах та залякуваннями", - зазначив Прокудін.

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На щастя, всі діти у безпеці. З ними працюють медики та психологи.