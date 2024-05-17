Президент України Володимир Зеленський підписав закон про запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі в обороні країни, захисті її незалежності та територіальній цілісності.

Відповідне оновлення з'явилось у картці закону № 11079-1 на сайті Верховної Ради.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Закон щодо мобілізації засуджених осіб - що відомо

Закон розроблений з метою визначення правових та організаційних засад залучення до військової служби громадян, яким призначено покарання за вчинення злочинів у вигляді обмеження волі або позбавлення волі.

Advertisement

Під час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану до осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі, судом може бути застосоване умовно-дострокове звільнення для проходження ними військової служби за контрактом.

Більше по темі Президент України підписав закон про збільшення штрафів за ухиляння від мобілізації Зеленський підписав закон про внесення низки змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України.

Кого із засуджених можуть добровільно мобілізувати

Умовно-дострокове звільнення для проходження військової служби за контрактом може бути застосовано судом, якщо засуджений виявив бажання проходити військову службу за контрактом та відповідає вимогам проходження військової служби.

Також встановлюється відповідальність за ухилення від проходження військової служби такими особами – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Advertisement

Не будуть звільнятися особи, причетні до терористичних актів, фінансування тероризму, а також засуджені особи за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацію транспортних засобів в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, що призвело до ДТП із загибеллю іншої особи.

Також не підлягають мобілізації громадяни, які були засуджені за скоєння умисного вбивства двох або більше осіб, або поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством, та особи, що здійснили особливо тяжкі корупційні правопорушення.

Очікується, що ухвалення закону забезпечить створення додаткових можливостей для комплектування Збройних сил України та інших військових формувань, а також надасть додаткову мотивацію особам, засудженим за вчинення злочинів, до виправлення та виконання обов’язку з відсічі збройної агресії проти України.

Advertisement

Президент України підписав закон про збільшення штрафів за ухиляння від мобілізації

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.

Відповідне оновлення з'явилось у картці закону № 10379 на сайті Верховної Ради.

Законом "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення" передбачено збільшення штрафів за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.