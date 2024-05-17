У суботу, 18 травня, спеціалізований кримінальний суд Словаччини буде розглядати клопотання прокуратури про запобіжний захід для чоловіка, який скоїв замах на прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це агентству TASR повідомила речниця суду Катаріна Кудякова.

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Стрільця, який напад на Фіцо, завтра можуть взяти під варту

За словами Кудякової, прокуратура у надісланому в п'ятницю клопотанні просить узяти стрільця під варту.

"Прокурор вважає, що обвинувачений може втекти, і вважає, що існує ризик продовження злочинної діяльності, тому він вимагає як запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд, так і запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – пояснила речниця суду.

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Нападник на прем'єр-міністра Словаччини звинувачений у вбивстві з помсти

Поліція висунула звинувачення Юраю Цинтулі, 71-річному чоловікові, який п'ять разів вистрілив у прем'єр-міністра Роберта Фіцо 15 травня.

Про це писало The Slovak Spectator.

Крім того, у четвер стало відомо, що Цинтула був членом групи, яка брала участь у протесті проти Фіцо та його уряду наприкінці квітня, а саме 24 квітня. Уряд провів засідання в селі Dolná Krupa, Трнавський край.

Вони приїхали, щоб підтримати Україну та висловити свою опозицію щодо позиції Фіцо та його уряду щодо конфлікту в Україні та наміру уряду ліквідувати суспільний мовник RTVS і замінити його дружнім до уряду ЗМІ.

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Якщо Цинтулу визнають винним, йому може загрожувати довічне ув'язнення. Наразі нападник утримується під вартою в місті Нітра, на заході країни.

Прем'єр Словаччини Фіцо госпіталізований після замаху

Після засідання уряду у місті Гандлова у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли. Його доставили в лікарню.

Речник міністра внутрішніх справ Словаччини Матей Нойманн підтвердив, що на прем'єр-міінстра Фіцо скоїли замах.

Фіцо наразі перебуває в лікарні в місті Банська Бистриця, нещодавно він переніс другу операцію, але його стан залишається тяжким.