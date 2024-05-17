Росія через програму "Росспівробітництво" збільшує витрати на програми для іноземних так званих журналістів, блогерів та молоді для висвітлення війни у потрібній для РФ манері. На такі програми влада Кремля виділила 230 мільйонів рублів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

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У РФ вербують іноземних медійників для створення пропаганди

У повідомленні йдеться, що у такий спосіб Росія нарощує вербування "журналістів" у всьому світі.

Зазначається, що "Росспівробітництво" - структура створена для функціонування російської агентурної мережі у всьому світі. За чотири місяці 2024 року вона оголосила тендери щодо "вірного висвітлення" війни на 230 мільйонів рублів. Це більше, ніж за весь 2023-й рік.

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"У рамках своїх програм “Росспівробітництво” щорічно оплачує поїздки до Росії й на втому числі на тимчасово окуповані території тисячі молодих “представників суспільно-політичних кіл” із закордоння. На Росії іноземні “журналісти” проходять навчання в агентстві новин Sputnik і в газеті “Комсомольська правда.”, - додали у ЦНС.

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Росія активно вербує українських дітей до своїх військових вишів

На тимчасово окупованих територіях України росіяни активізували кампанію з вербування дітей на навчання до російських військових вищих навчальних закладів.

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У ЦНС зазначали, що окупаційні адміністрації Кремля на окупованих територіях активізували так званий "відбір" серед випускників місцевих шкіл для подальшого навчання в російських вищих військових та міліцейських закладах освіти.

"Зокрема, учням одинадцятих класів пропонується навчання на факультеті тилу російської федеральної державної казенної освітньої установи «Пермскій воєнний інстітут войск національной гвардії РФ»”, – повідомляли у ЦНС.

Така активна кампанія підтверджує брак кадрів в органах та структурах «головного управління федеральної служби військ національної гвардії РФ» на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.