Комітет Палати представників США із закордонних справ підтримав запровадження санкцій проти російського «Росатому» та осіб, які створюють загрози безпеці Запорізької АЕС.

Відповідні законопроєкти ухвалили 16 травня. Далі ці проєкти законів буде винесено на розгляд Палати представників Конгресу США, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.

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У США підтримали запровадження санкцій проти «Росатому»

«Позитивне рішення Комітету – це важливий сигнал, який свідчить про рішучість наших американських партнерів щодо введення санкції проти «Росатому».

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Це надзвичайно важливий крок для покарання Росії за факти ядерного тероризму, які вона вчиняє в Україні», – наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Законопроєкт щодо санкцій проти «Росатому» має на меті покласти край залежності США від атомної енергетики РФ.

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Документом пропонується замінити російських постачальників виробниками зі США та країн-союзників, а також обмежити доступ уряду Росії до доходів у вигляді запровадження санкцій та експортного контролю проти «Росатому».

Інший проєкт закону передбачає накладення санкцій на осіб, які «поставили під загрозу цілісність, безпеку або підірвали оперативний контроль України над Запорізькою АЕС».

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Серед відповідних механізмів, зокрема, передбачено блокування активів, анулювання американської візи та штрафи щодо підсанкційних осіб.

Керував пограбуванням Чорнобильської АЕС під час окупації: оголошено підозру Мулюкіну

Нацполіція оголосила про підозру заступнику генерального директора Росатома Миколі Мулюкіну, який під час окупації Чорнобиля керував розграбуванням місцевої АЕС, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Мулюкін особисто перебував на ЧАЕС.

«Слідчі Національної поліції України оголосили підозру заступнику гендиректора Росатома — російському генерал-майору поліції Мулюкіну Миколі Миколайовичу, 1958 р.н. Він під час окупації Чорнобиля керував пограбуванням атомної електростанції. Це перша підозра посадовій особі РФ такого рангу», - заявив Клименко.

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За результатами роботи слідчих та співробітників кримінального аналізу НПУ ідентифіковано понад 100 росіян, які брали участь у захопленні та пограбуванні ЧАЕС.

«Його «фахівці» не знали, що робити зі станцією під час виведення з експлуатації. Тому просто розграбували майно. Військові РФ виконували накази «росатомівців» на ЧАЕС, утримуючи в заручниках працівників станції та нацгвардійців, які її захищали», - зазначив міністр.