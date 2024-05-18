З 18 травня чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, знову зможуть скористатися консульськими послугами.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Консульства почнуть приймати заяви з урахуванням нових вимог.

Як надаватимуть консульські послуги чоловікам призовного віку за кордоном

Тепер, крім стандартного пакета документів, заявник повинен буде подати ще й свій військово-обліковий документ у паперовому чи електронному вигляді.

Паперовий документ - це посвідчення про приписку до призовної дільниці (видається призовникам) або військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Advertisement

Електронний - відображатиметься у застосунку на смартфоні та міститиме дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

«При цьому слід звернути увагу, що паперовий документ можна буде подавати лише до початку роботи електронного кабінету призовника, в якому кожен зможе самостійно сформувати електронний документ», - зазначили у МЗС.

Більше по темі Президент України підписав закон про збільшення штрафів за ухиляння від мобілізації Зеленський підписав закон про внесення низки змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України.

Водночас електронний документ має бути сформованим не раніше, ніж за три дні до звернення до консульської установи.

Advertisement

«Якщо документ старіший за 3 дні, перед зверненням слід заново сформувати його в електронному кабінеті призовника», - уточнили у відомстві.

Коли можна не подавати обліковий документ для отримання консульських послуг?

Паперовий чи електронний військово-обліковий документ для отримання консульських послуг можна не подавати у трьох випадках:

якщо йдеться про оформлення посвідчення особи на повернення в Україну (т.зв. «білий паспорт»);

коли консульська дія вчиняється в інтересах дитини, другий з батьків якої є іноземцем або особою без громадянства;

якщо за консульською послугою звертається арештований або позбавлений волі заявник.

Як оновити облікові дані онлайн через Резерв+

З 18 травня оновити свої облікові дані можна буде онлайн через застосунок Резерв+.

Додаток можна завантажити на смартфон через App Store та Google Play Market.

У Міністерстві оборони показали як працює застосунок Резерв+.