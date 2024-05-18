Росія атакувала дронами два об'єкти енергетики 

Однак, є пошкодження.

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Цієї ночі росіяни знову атакували Україну ударними дронами.

Зазначається, що споживачів не знеструмлювали.

Про це повідомили в Укренерго.

Внаслідок атаки дронів пошкоджені два об'єкти енергетики - на сході та в центрі.

Керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін уточнив, що безпілотники пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавської області.

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Ніхто не постраждав.

Відключення світла: чи діятимуть графіки у суботу

Попри те, що аварійно-відновлювальні роботи тривають, графіки обмежень електроенергії у суботу застосовуватимуть тільки для промислових споживачів.

Очікується, що для побутових споживачів відключень світла не буде.

Вночі ППО працювала в 5 областях

Загалом цієї ночі протиповітряна оборона працювала у Харківській, Полтавській, ​​Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

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Російський дрон приземлили також у Павлоградському районі на Дніпропетровщині.

Ще один безпілотник збили на Миколаївщині.