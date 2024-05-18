Цієї ночі росіяни знову атакували Україну ударними дронами.
Сили ППО збили усі 13 «шахедів», які запустили окупанти.
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Однак, є пошкодження.
Росія атакувала дронами два об'єкти енергетики
Внаслідок атаки дронів пошкоджені два об'єкти енергетики - на сході та в центрі.
Про це повідомили в Укренерго.
Зазначається, що споживачів не знеструмлювали.
Керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін уточнив, що безпілотники пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавської області.
Ніхто не постраждав.
Відключення світла: чи діятимуть графіки у суботу
Попри те, що аварійно-відновлювальні роботи тривають, графіки обмежень електроенергії у суботу застосовуватимуть тільки для промислових споживачів.
Очікується, що для побутових споживачів відключень світла не буде.
Вночі ППО працювала в 5 областях
Загалом цієї ночі протиповітряна оборона працювала у Харківській, Полтавській, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.
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Російський дрон приземлили також у Павлоградському районі на Дніпропетровщині.
Ще один безпілотник збили на Миколаївщині.
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