Цієї ночі росіяни знову атакували Україну ударними дронами.

Сили ППО збили усі 13 «шахедів», які запустили окупанти. 

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Однак, є пошкодження. 

Росія атакувала дронами два об'єкти енергетики 

Внаслідок атаки дронів пошкоджені два об'єкти енергетики - на сході та в центрі. 

Про це повідомили в Укренерго. 

Зазначається, що споживачів не знеструмлювали. 

Керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін уточнив, що безпілотники  пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавської області. 

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Ніхто не постраждав. 

Відключення світла: чи діятимуть графіки у суботу 

Попри те, що аварійно-відновлювальні роботи тривають, графіки обмежень електроенергії у суботу застосовуватимуть тільки для промислових споживачів. 

Очікується, що для побутових споживачів відключень світла не буде. 

Вночі ППО працювала в 5 областях

Загалом цієї ночі протиповітряна оборона працювала у Харківській, Полтавській, ​​Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

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Російський дрон приземлили також у Павлоградському районі на Дніпропетровщині. 

Ще один безпілотник збили на Миколаївщині. 

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