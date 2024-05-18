Оновлено 12:00.
До чотирьох - зросла кількість загиблих внаслідок вчорашнього удару по Харкову.
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У лікарні помер 33-річний чоловік.
16 людей лікуються на стаціонарі. Двоє - у важкому стані.
Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
Загалом відомо про 31 постраждалого.
Вдень 17 травня росіяни вдарили по Харкову КАБами
У п'ятницю ворожа авіація знову атакувала Харків.
У результаті виникла масштабна пожежа.
За даними поліції, росіяни завдали по місту два удари керованими авіабомбами.
Вночі армія РФ атакувала «шахедами»
Цієї ночі російська армія запустила по Україні 13 ударних дронів.
Наша ППО збила всі ворожі безпілотники. Однак, є пошкодження.
БпЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини та в східному регіоні.
Ніхто не постраждав. Споживачів не знеструмлювали.
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