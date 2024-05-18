Оновлено 12:00. 

До чотирьох - зросла кількість загиблих внаслідок вчорашнього удару по Харкову. 

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У лікарні помер 33-річний чоловік. 

16 людей лікуються на стаціонарі. Двоє - у важкому стані.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов. 

Загалом відомо про 31 постраждалого. 

Вдень 17 травня росіяни вдарили по Харкову КАБами

У п'ятницю ворожа авіація знову атакувала Харків.  

У результаті виникла масштабна пожежа.

За даними поліції, росіяни завдали по місту два удари керованими авіабомбами. 

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Вночі армія РФ атакувала «шахедами»

Цієї ночі російська армія запустила по Україні 13 ударних дронів. 

Наша ППО збила всі ворожі безпілотники. Однак, є пошкодження. 

​​БпЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини та в східному регіоні. 

Ніхто не постраждав. Споживачів не знеструмлювали.

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