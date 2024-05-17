Російська окупаційна армія завдала ударів по Харкову КАБами. Відомо про двох загиблих та 25 осіб, що дістали поранення.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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Атака на Харків - що відомо

Кількість загиблих і поранених унаслідок ударів російської армії по Харкову зросла до 25 осіб.

"25-ро поранених. Загиблих двоє. І ще двоє врятованих", - повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Поліція Харківської області відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу Харкова російськими військами.

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"17 травня о 15:40 військові росії завдали два удари керованими авіабомбами по місту Харків. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, на місці удару працюють всі екстрені служби.

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Наразі особи загиблих чоловіків встановлюються. Крім того, за попередньою інформацією поліції, вибухові травми та уламкові ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 18 чоловіків та 58-річна жінка.

Медики полку поліції особливого призначення надають допомогу на місці події. Постраждалі доставлені до лікарень для надання медичної допомоги.

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Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що прильотів було кілька, на місцях влучань - пожежі.

Новий наступ РФ на Харківщині - що варто знати

Минулого тижня Росія розпочала новий наступ на Харківщині силами нового угруповання військ. Основна мета нової хвилі атак - розсередження уваги й ресурсів ЗСУ на фронті.

Ситуація в Харківській області почала стабілізуватися в ніч проти 14 травня, коли в цьому районі були розгорнуті додаткові українські підрозділи, які почали відбивати новий наступ Росії.