Державне бюро розслідувань повідомило про підозру директору російської ФСБ Олександру Бортнікову та ще 20 росіянам.
Серед них - директор федеральної служби військ росгвардії Віктор Золотов та інші «фсбшні» генерали.
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Йдеться про розпалювання національної ворожнечі та ненависті в Україні, а також організацію вчинення державної зради екскерівництвом СБУ.
Цілі російської ФСБ в Україні під час Революції гідності
За даними ДБР, Бортніков розробив план для придушення протестів українців у 2013-14 роках, аби зберегти тодішню владу в Україні та не допустити рух нашої держави до НАТО та ЄС. Адже це суперечило планам Москви відновити союзну державу та «поглинання до її складу колишніх радянських республік».
«Кінцевою ціллю була подальша анексія частини території України під приводом нібито «громадянського протистояння», - зазначили в ДБР.
У бюро кажуть, що Росія заздалегідь спланувала відмову тодішнього керівництва України від Євроінтеграції та завчасно розробила сценарії для придушення протестів.
«Для цього у жовтні 2013 року до нашої держави приїжджав Секретар Ради безпеки рф Микола Патрушев з інструктажем керівництву РНБОУ, включаючи заступника Секретаря Сівковича, про розгін потенційних протестних акцій з максимальною жорстокістю та застосування надмірної сили для залякування інших активістів», - пояснили в Державному бюро розслідувань.
Підготовка до розгону протестів на Майдані
За даним слідства, очільник ФСБ РФ Бортніков доручив тодішньому Голові СБУ (який, зазначають в ДБР, також мав російське громадянство) посприяти працівникам ФСБ придушити протести.
На виконання цієї вказівки СБУ визначила рівень терористичної загрози як «потенційний». Відтак протестувальників по суті прирівняли до потенційних терористів.
«У грудні 2013 року командувач Внутрішній військ МВС України за вказівкою заступника командувача внутрішніх військ росіян розпочав підготовку до силового розгону та розстрілу активістів, для чого 12.12.2013 звернувся з листом до Міністра оборони України про безоплатну передачу внутрішнім військам 4 мільйонів патронів, 100 тисяч гранатометних пострілів ВОГ-25, іншого військового майна», - йдеться в повідомленні ДБР.
Крім того, 13 грудня 2013 року до Києва прибула група з 20 співробітників ФСБ РФ, які інструктували українських правоохоронців у протидії Євромайдану.
«Колишні Голова СБУ та начальник ДЗНД Служби у 2022 році перейшли на бік ворога, у зв’язку з чим СБУ їх притягнуто до кримінальної відповідальності за державну зраду в умовах воєнного стану. Також вони зайняли керівні «посади» в незаконно створених органах безпеки на частково окупованих російською федерацією територіях Херсонської та Запорізької областей», - додали в ДБР.
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