Державне бюро розслідувань повідомило про підозру директору російської ФСБ Олександру Бортнікову та ще 20 росіянам.

Серед них - директор федеральної служби військ росгвардії Віктор Золотов та інші «фсбшні» генерали.

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Йдеться про розпалювання національної ворожнечі та ненависті в Україні, а також організацію вчинення державної зради екскерівництвом СБУ.

Цілі російської ФСБ в Україні під час Революції гідності

За даними ДБР, Бортніков розробив план для придушення протестів українців у 2013-14 роках, аби зберегти тодішню владу в Україні та не допустити рух нашої держави до НАТО та ЄС. Адже це суперечило планам Москви відновити союзну державу та «поглинання до її складу колишніх радянських республік».

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«Кінцевою ціллю була подальша анексія частини території України під приводом нібито «громадянського протистояння», - зазначили в ДБР.

У бюро кажуть, що Росія заздалегідь спланувала відмову тодішнього керівництва України від Євроінтеграції та завчасно розробила сценарії для придушення протестів.

«Для цього у жовтні 2013 року до нашої держави приїжджав Секретар Ради безпеки рф Микола Патрушев з інструктажем керівництву РНБОУ, включаючи заступника Секретаря Сівковича, про розгін потенційних протестних акцій з максимальною жорстокістю та застосування надмірної сили для залякування інших активістів», - пояснили в Державному бюро розслідувань.