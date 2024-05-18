Стан прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо після замаху стабілізувався, але залишається важким.
Про це повідомила міністр охорони здоров'я Словаччини Зузана Долінкова, пише Укрінформ.
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Фіцо наразі перебуває в лікарні міста Банська Бистриця.
Фіцо госпіталізований після замаху
Міністр оборони країни Роберт Калиняк заявив, що найближчими днями Фіцо неможливо буде перевести до лікарні у Братиславі.
Калиняк зазначив, що зараз немає потреби передавати виконання повноважень прем’єр-міністра Словаччини.
Роберта Фіцо госпіталізували 15 травня - в тяжкому стані після вогнепальних поранень.
Сталося це після засідання уряду в словацькому місті Гандлова.
Суд має обрати запобіжний захід підозрюваному у нападі на Фіцо
За даними МВС, у Фіцо вистрілили п'ять разів.
Підозрюваним у нападі на прем’єр-міністра Словаччини є 71-річний письменник Юрай Цинтула.
Сьогодні суд має обрати йому запобіжний захід.
Підозрюваного вже доставили до суду.
Прокуратура просить взяти його під варту.
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