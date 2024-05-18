Стан прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо після замаху стабілізувався, але залишається важким.

Про це повідомила міністр охорони здоров'я Словаччини Зузана Долінкова, пише Укрінформ. 

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Фіцо наразі перебуває в лікарні міста Банська Бистриця.

Фіцо госпіталізований після замаху

Міністр оборони країни Роберт Калиняк заявив, що найближчими днями Фіцо неможливо буде перевести до лікарні у Братиславі. 

Калиняк зазначив, що зараз немає потреби передавати виконання повноважень прем’єр-міністра Словаччини. 

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Роберта Фіцо госпіталізували 15 травня - в тяжкому стані після вогнепальних поранень. 

Сталося це після засідання уряду в словацькому місті Гандлова. 

Суд має обрати запобіжний захід підозрюваному у нападі на Фіцо

За даними МВС, у Фіцо вистрілили п'ять разів. 

Підозрюваним у нападі на прем’єр-міністра Словаччини є 71-річний письменник Юрай Цинтула. 

Сьогодні суд має обрати йому запобіжний захід.

Підозрюваного вже доставили до суду.

Прокуратура просить взяти його під варту. 

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