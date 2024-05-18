Серед них - двоє дітей, 13 та 16 років.

У суботу окупанти вдарили по житловому сектору Харкова. Зруйновано кілька приватних будинків.

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Вибухи лунали як в обласному центрі, так і в регіоні.

Російські війська не припиняють обстрілювати Харків та область.

У Вовчанську загинула жінка

Під ударом також опинився Вовчанськ.

Внаслідок обстрілів у місті загинула літня жінка. Ще четверо людей були поранені.

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«Загинула 60-річна жінка. Отримали поранення двоє цивільних чоловіків 55 та 60 років, а також ще дві жительки віком 68 років», - повідомили в прокуратурі.

Також росіяни атакували село Українське Вовчанської громади.

Там травмований 59-річний цивільний чоловік.

З прикордоння Харківщини евакуювали майже 10 тисяч людей

Триває евакуація з прикордонних районів Харківщини.

Від початку російського наступу з небезпечних районів вивезли майже 10 тисяч людей.

Більше по темі З прикордоння Харківщини евакуювали майже 10 тисяч людей З Вовчанської громади виїхало майже 2,5 тисячі мешканців. У самому місті залишається близько 100 людей.

За даними обласної влади, у Вовчанську залишається близько 100 мешканців. Ще менше - у населених пунктах по Липецькому напрямку.