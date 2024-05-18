Російські війська не припиняють обстрілювати Харків та область.
Вибухи лунали як в обласному центрі, так і в регіоні.
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Через обстріли у Харкові постраждало 5 людей
У суботу окупанти вдарили по житловому сектору Харкова. Зруйновано кілька приватних будинків.
Постраждало п'ятеро людей.
Серед них - двоє дітей, 13 та 16 років.
У Вовчанську загинула жінка
Під ударом також опинився Вовчанськ.
Внаслідок обстрілів у місті загинула літня жінка. Ще четверо людей були поранені.
«Загинула 60-річна жінка. Отримали поранення двоє цивільних чоловіків 55 та 60 років, а також ще дві жительки віком 68 років», - повідомили в прокуратурі.
Також росіяни атакували село Українське Вовчанської громади.
Там травмований 59-річний цивільний чоловік.
З прикордоння Харківщини евакуювали майже 10 тисяч людей
Триває евакуація з прикордонних районів Харківщини.
Від початку російського наступу з небезпечних районів вивезли майже 10 тисяч людей.
З прикордоння Харківщини евакуювали майже 10 тисяч людей
За даними обласної влади, у Вовчанську залишається близько 100 мешканців. Ще менше - у населених пунктах по Липецькому напрямку.
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