Російські війська не припиняють обстрілювати Харків та область.

Вибухи лунали як в обласному центрі, так і в регіоні. 

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Через обстріли у Харкові постраждало 5 людей

У суботу окупанти вдарили по житловому сектору Харкова. Зруйновано кілька приватних будинків. 

Постраждало п'ятеро людей. 

Серед них - двоє дітей, 13 та 16 років. 

У Вовчанську загинула жінка

Під ударом також опинився Вовчанськ. 

Внаслідок обстрілів у місті загинула літня жінка. Ще четверо людей були поранені. 

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«Загинула 60-річна жінка. Отримали поранення двоє цивільних чоловіків 55 та 60 років, а також ще дві жительки віком 68 років», - повідомили в прокуратурі. 

Також росіяни атакували село Українське Вовчанської громади. 

Там травмований 59-річний цивільний чоловік. 

З прикордоння Харківщини евакуювали майже 10 тисяч людей 

Триває евакуація з прикордонних районів Харківщини.

Від початку російського наступу з небезпечних районів вивезли майже 10 тисяч людей. 

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З прикордоння Харківщини евакуювали майже 10 тисяч людей

З Вовчанської громади виїхало майже 2,5 тисячі мешканців. У самому місті залишається близько 100 людей.

За даними обласної влади, у Вовчанську залишається близько 100 мешканців. Ще менше - у населених пунктах по Липецькому напрямку. 

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