У Міністерстві оборони тестують електронні черги до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Поки що такий сервіс доступний не всюди. 

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Електронна черга до ТЦК: де можна записатися

Попередній запис вже можливий в 19 ТЦК. 

Тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького. 

Повний список тут: https://q.mod.gov.ua/registration-place

У Міноборони обіцяють розширити цей перелік. 

Як записатись до е-черги? 

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Аби записатися до електронної черги, потрібно: 

  • обрати ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації;
  • ввести персональні дані для запису; 
  • підтвердити номер телефону; 
  • отримати повідомлення з датою та часом вашого візиту.

З 18 травня всі військовозобов'язані мають оновити облікові дані

Відсьогодні всі військовозобов'язані призовного віку повинні оновити свої облікові дані: мобільний телефон, фактичне місце проживання та e-mail (за наявності).

Зробити це потрібно протягом 60 днів. Тобто до 16 липня включно. 

Оновити дані можна онлайн через застосунок Резерв+ або офлайн у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг. 

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МЗС відновлює консульські послуги для чоловіків за кордоном

З 18 травня чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, можуть подавати заяви на отримання консульських послуг. 

Тепер, крім стандартного пакета документів, заявник повинен мати й військово-обліковий документ у паперовому чи електронному вигляді.

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Паперовий документ можна буде подавати лише до початку роботи електронного кабінету призовника.

Водночас електронний документ має бути сформованим не раніше, ніж за три дні до звернення до консульської установи. 

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