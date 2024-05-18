У Міністерстві оборони тестують електронні черги до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Поки що такий сервіс доступний не всюди.

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Електронна черга до ТЦК: де можна записатися

Попередній запис вже можливий в 19 ТЦК.

Тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького.

Повний список тут: https://q.mod.gov.ua/registration-place

У Міноборони обіцяють розширити цей перелік.

Як записатись до е-черги?

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Аби записатися до електронної черги, потрібно:

обрати ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації;

ввести персональні дані для запису;

підтвердити номер телефону;

отримати повідомлення з датою та часом вашого візиту.

З 18 травня всі військовозобов'язані мають оновити облікові дані

Відсьогодні всі військовозобов'язані призовного віку повинні оновити свої облікові дані: мобільний телефон, фактичне місце проживання та e-mail (за наявності).

Зробити це потрібно протягом 60 днів. Тобто до 16 липня включно.

Оновити дані можна онлайн через застосунок Резерв+ або офлайн у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг.

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МЗС відновлює консульські послуги для чоловіків за кордоном

З 18 травня чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, можуть подавати заяви на отримання консульських послуг.

Тепер, крім стандартного пакета документів, заявник повинен мати й військово-обліковий документ у паперовому чи електронному вигляді.

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Паперовий документ можна буде подавати лише до початку роботи електронного кабінету призовника.

Водночас електронний документ має бути сформованим не раніше, ніж за три дні до звернення до консульської установи.