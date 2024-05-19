Українські військові збили ще один російський штурмовик Су-25.

Ворожий літак приземлили зенітники 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Як саме їм вдалося це зробити та з якої зброї - не уточнюється. 

Збиття російського Су-25

У бригаді повідомили, що рештки російського штурмовика «дотлівають в одній з донецьких посадок».

«Зенітники 110-ки продовжують виписувати полумʼяні штрафи московитським літунам за незаконний перетин кордону. Знову прибили Су-25 ворога!», - написала 110 ОМБр у Facebook. 

Advertisement

Це вже четверта ворожа «сушка» на рахунку бійців 110-ї бригади за травень.

Мінус чотири «сушки» за два тижні

4 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що воїни 110-ї окремої механізованої бригади збили російський Су-25. 

Ще один штурмовик вони приземлили 11 травня.

Третю «сушку» на Донеччині окупанти втратили 13 травня. 

Київ Пост
Київ Пост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Росіяни обстрілюють Харків та область
Далі » Наступне засідання «Рамштайну» відбудеться 20 травня