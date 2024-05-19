Українські військові збили ще один російський штурмовик Су-25.
Ворожий літак приземлили зенітники 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
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Як саме їм вдалося це зробити та з якої зброї - не уточнюється.
Збиття російського Су-25
У бригаді повідомили, що рештки російського штурмовика «дотлівають в одній з донецьких посадок».
«Зенітники 110-ки продовжують виписувати полумʼяні штрафи московитським літунам за незаконний перетин кордону. Знову прибили Су-25 ворога!», - написала 110 ОМБр у Facebook.
Це вже четверта ворожа «сушка» на рахунку бійців 110-ї бригади за травень.
Мінус чотири «сушки» за два тижні
4 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що воїни 110-ї окремої механізованої бригади збили російський Су-25.
Ще один штурмовик вони приземлили 11 травня.
Третю «сушку» на Донеччині окупанти втратили 13 травня.
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