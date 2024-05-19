Контактна група з питань оборони України збереться на чергове засідання.

Воно заплановане на понеділок - 20 травня.

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Це буде 22 зустріч партнерів у форматі «Рамштайн».

Засідання «Рамштайну» відбудеться онлайн

Контактна група з оборони України під керівництвом очільника Пентагону Ллойда Остіна та голови Об'єднаних штабів США генерала Чарльза Брауна зустрінеться у віртуальному режимі.

У засіданні візьмуть участь майже 50 країн.

У Міністерстві оборони США анонсували, що учасники обговорять війну, яку розв'язала РФ, та співпрацю між партнерами задля підтримки України.

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Результати попереднього «Рамштайну»

21-а зустріч Контактної групи з питань оборони України відбулася 26 квітня.

Головною темою засідання стало посилення української ППО.

Тоді США оголосили, що виділять 6 мільярдів доларів на зброю для України в межах механізму USAI (це програма, за якою Сполучені штати закуповують зброю та обладнання у промисловості, а не постачають їх з запасів Пентагону).

Йдеться зокрема про артилерійські снаряди, ракети для NASAMS і Patriot, а також антидронові засоби.

Західні партнери зберуться на тлі російського наступу на Харківщині

10 травня Росія розпочала новий наступ у Харківській області. Під прикриттям бронетехніки окупанти спробували прорвати лінію оборони.

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Цього тижня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська розширили зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів.

За його словами, противник розпочав наступ значно раніше запланованого терміну - коли помітив перекидання українських військ. Однак, стверджує Сирський, росіянам не вдалось прорвати оборону.

Головнокомандувач ЗСУ прогнозує, що попереду будуть важкі бої.

Президент України Володимир Зеленський очікує від Росії посилення наступу на північному сході. Про це він заявив в інтерв’ю AFP.

За його словами, російський наступ «може складатися з кількох хвиль» і перша з них була на Харківщині.