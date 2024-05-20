У неділю перед полуднем за тегеранським часом на сході Ірану розбився гелікоптер із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі. Про це державній інформагенції IRNA повідомив місцевий військовий командир. Станом на ранок понеділка точне місце падіння все ще не було встановлене.

Близько 23:30 місцева влада заявила, що завдяки транспондерам, встановленим на борту гелікоптера, вдалося визначити приблизний район катастрофи у туманній гірській місцевості Східного Азербайджану. Після цього єдиною зачіпкою були дані, отримані за допомогою турецького безпілотника Akinci, який, як повідомлялося, виявив джерело тепла у горах приблизно о 4 ранку, коли температура там наближалася до нуля.

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Найближче велике місто до місця катастрофи — Тебріз.

Іранська влада стверджує, що змогла зв'язатися з двома з дев'яти пасажирів на борту вертольота. Як заявив віце-президент Ірану з виконавчих питань Мохсен Мансурі в інтерв'ю іранській інформагенції FARS, вони нібито повідомили, що падіння "не було жорстким".

Разом із Раїсі летіли міністр закордонних справ Хосейн Амірабдоллахян, губернатор іранської провінції Східний Азербайджан і ще шестеро офіційних осіб і співробітників служб безпеки.

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Уряди Туреччини і Росії оголосили, що відправляють сучасні літаки і пошуково-рятувальні підрозділи, споряджені засобами нічного бачення, щоб допомогти знайти вцілілих в умовах поганої видимості у важкодоступній місцевості.

Багато іранських експертів, опитаних у неділю на Бі-Бі-Сі і в американських новинних програмах, у тому числі колишній міністр оборони США Леон Панетта, сказали, що в разі загибелі 63-річного Раїсі в авіакатастрофі Тегеран скоріш за все зволікав би з оприлюдненням цієї інформації, побоюючись внутрішньої реакції.

Іран є основним постачальником бойових безпілотників для Москви, а Раїсі, вірний союзник Кремля, був запеклим противником західної допомоги Україні під час російського вторгнення.

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Російські ракети, які вбили 11 людей, були спрямовані на базу відпочинку

В результаті авіаударів по Харківщині в неділю загинуло щонайменше 11 цивільних осіб, у тому числі вагітна жінка. Російські війська завдали ракетного удару по околицях обласного центру і двох селах на схід від Харкова.

Однією з цілей першої хвилі ракет була база відпочинку, в результаті чого загинуло шестеро людей і щонайменше 27 були поранені. Ракети були запущені з сусідньої Бєлгородської області Росії, яка сама стала об'єктом українських ударів.

"Серед поранених — співробітник поліції і фельдшер швидкої допомоги, які приїхали на допомогу людям після першого влучання", — йдеться в заяві харківської прокуратури. У ній стверджується, що Москва "вкотре застосовує тактику "повторних ударів"... спрямовану на вбивство мирних жителів, правоохоронців, медиків і рятувальників".

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Пізніше в неділю, як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, у результаті обстрілу з російських систем залпового вогню загинули п'ятеро людей у селах Новоосинове і Ківшарівка, що приблизно за 50 кілометрів на схід від Харкова, поблизу Куп'янська.

"Світ може зупинити російський терор, – написав у соціальних мережах президент Володимир Зеленський. – І для цього дефіцит політичної волі лідерів має бути подоланий. Два Patriot для Харкова принципово змінять ситуацію. Системи ППО для інших наших міст і достатній обсяг підтримки для наших воїнів на передовій забезпечать програш російського терору".

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Після того, як російські повітряні удари посилилися в північно-східній прикордонній зоні з моменту початку наземної атаки Москви 10 травня, Німеччина і США запропонували якнайшвидше надіслати в Україну по одному додатковому ракетному комплексу Patriot.

Віялові відключення триватимуть "щонайменше протягом літа", а можливо й довше

Генеральний директор українського оператора електромереж Укренерго Володимир Кудрицький заявив у неділю в ефірі одного з телеканалів, що нинішні відключення електроенергії для побутових споживачів триватимуть "місяцями", і що з понеділка, ймовірно, буде запроваджено графік погодинних відключень електроенергії, який спочатку буде діяти з 18:00 до опівночі.

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"У порівнянні з минулим тижнем, погодні умови очікуються більш сприятливі, і температура, ймовірно, підвищиться. Тому споживання буде дещо нижчим, ніж минулого тижня. Ми сподіваємося, що це дозволить нам уникнути відключень вночі, як це іноді траплялося на цьому тижні, та під час пікового споживання вранці", — сказав керівник Укренерго.

За його словами, ці планові відключення потенційно можуть тривати до наступної зими.

"За нинішніх умов будуть віялові відключення, поки не відновиться генерація. На це підуть місяці. І це лише за умови, що не буде подальших атак на енергетичну інфраструктуру. Протягом літа, осені та наступної зими ми маємо бути готові до того, що періодично будуть впроваджуватись графіки віялових відключень.

Ми перебуваємо в ситуації, коли маємо величезний дефіцит виробництва електроенергії, оскільки неможливо швидко відремонтувати електростанції після таких серйозних пошкоджень. Тому дефіцит буде виникати час від часу, а відключення електроенергії та графіки відключень можуть час від часу поновлюватися. Ми всі повинні бути до цього готові", — сказав Кудрицький.

ЗСУ стверджують, що потопили ще один російський тральщик

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) повідомив у неділю у Facebook, що минулими вихідними військово-морські сили знищили російський мінний тральщик "Ковровєц". Про те, де саме відбулась атака і яке озброєння було застосоване, не повідомлялося.

Однак в агенції Укрінформ повідомили, що вибухи були чутні в Севастополі (традиційному місці базування Чорноморського флоту Росії), Євпаторії, Джанкої, Армянську, а також на північних околицях Сімферополя. "Зафіксовано три влучання в одному місці, по одному з кораблів в районі Інженерної бухти Севастополя", — написав Укрінформ.

"Ковровєц" — тральщик класу "Юрка" з екіпажем з 68 моряків і двома 30-мм корабельними гарматами АК-230М. Ці кораблі радянських часів, побудовані між 1963 і 1970 роками за проєктом 266 "Рубін", здатні виявляти міни на глибині до 150 метрів.

У лютому українські військові підрахували, що вже вивели з ладу близько третини всіх кораблів Чорноморського флоту РФ (25 із 80), дислокованих у Чорному морі для підтримки повномасштабного вторгнення, а ще 15 довелося відправити в доки на ремонт.

За офіційними даними Києва, кількість знищених російських військових кораблів від початку вторгнення становить 27 одиниць