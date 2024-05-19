Життю прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо нічого не загрожує.

Але він досі перебуває в лікарні у важкому стані.

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Про це заявив його заступник Роберт Каліняк, повідомляє Укрінформ.

Стан Фіцо після нападу

Каліняк зазначив, що стан Фіцо все ще надто важкий, щоб говорити про переведення його до лікарні в столиці Словаччини.

Але найгірші очікування не справдилися.

«Коли ми говорили, що хочемо наблизитися до позитивного прогнозу, то я вважаю, що ми на крок до цього наблизилися. Життя прем’єр-міністра не перебуває під загрозою, але його стан залишається важким та вимагає інтенсивної терапії», - сказав словацький урядовець.

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Замах на Фіцо: підозрюваному обрали запобіжний захід

Напередодні підозрюваному у нападі на Фіцо обрали запобіжний захід.

Суд ухвалив, що чоловік до суду перебуватиме під вартою.

Роберта Фіцо госпіталізували 15 травня - в тяжкому стані після вогнепальних поранень.

Сталося це після засідання уряду в словацькому місті Гандлова.

За даними МВС, у Фіцо вистрілили п'ять разів.

Підозрюваним у нападі на прем’єр-міністра Словаччини є 71-річний письменник Юрай Цинтула.