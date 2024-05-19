Життю прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо нічого не загрожує.
Але він досі перебуває в лікарні у важкому стані.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Про це заявив його заступник Роберт Каліняк, повідомляє Укрінформ.
Стан Фіцо після нападу
Каліняк зазначив, що стан Фіцо все ще надто важкий, щоб говорити про переведення його до лікарні в столиці Словаччини.
Але найгірші очікування не справдилися.
«Коли ми говорили, що хочемо наблизитися до позитивного прогнозу, то я вважаю, що ми на крок до цього наблизилися. Життя прем’єр-міністра не перебуває під загрозою, але його стан залишається важким та вимагає інтенсивної терапії», - сказав словацький урядовець.
Замах на Фіцо: підозрюваному обрали запобіжний захід
Напередодні підозрюваному у нападі на Фіцо обрали запобіжний захід.
Суд ухвалив, що чоловік до суду перебуватиме під вартою.
Роберта Фіцо госпіталізували 15 травня - в тяжкому стані після вогнепальних поранень.
Сталося це після засідання уряду в словацькому місті Гандлова.
За даними МВС, у Фіцо вистрілили п'ять разів.
Підозрюваним у нападі на прем’єр-міністра Словаччини є 71-річний письменник Юрай Цинтула.
Коментарі (0)