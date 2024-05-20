"Конгрес дав нам повноваження конфіскувати російські активи в США, і ми маємо намір цим скористатися. Ми працюємо з партнерами з "Великої сімки", щоб забезпечити використання заморожених суверенних активів РФ для компенсації шкоди, якої Путін продовжує завдавати Україні", - цитують у дописі держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Про це повідомили у Держдепі.

У Державному департаменті США повідомили про плани скористатися нещодавно ухваленим законом для конфіскації російських активів у країні.

Конфісковані гроші РФ можуть фінансувати українську армію роками

Конфіскація російських активів за кордоном на суму близько 320 мільярдів доларів може профінансувати боротьбу України проти військової агресії Російської Федерації до кінця 2028 року.

Про це повідомляв Укрінформ із посиланням на Reuters.

Нещодавно Україна отримала від США життєво важливу допомогу в розмірі майже 61 мільярд доларів, однак Києву потрібен середньотерміновий план фінансування, щоб протистояти натиску РФ. Залучення заморожених активів РФ для надання компенсації за збитки, завдані війною, має бути центральною темою в цьому контексті.

Більше по темі Американський співак робить усе, щоб про Україну знали більше Неріюс Глезекас, литовець за походженням, сім'я якого була репресована під час радянської окупації, пише пісні, натхненні опором українців черговому вторгненню Москви.

У статті сказано, що США пропонують відкрити новий збір коштів для Києва шляхом капіталізації відсоткових платежів, що накопичуються в Euroclear — кліринговій палаті в Бельгії, де зберігається велика частина російських активів. Спеціалізована компанія, ймовірно, випустить облігації, забезпечені майбутніми відсотковими ставками, та виплатить прибутки Україні.

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"Це рішення допоможе, але не змінить гру, оскільки це дасть змогу фінансувати Україну менш ніж пів року. Однак отримання Києвом 320 мільярдів доларів — це зовсім інша річ. Це дасть змогу фінансувати військові дії щонайменше до кінця 2028 року», — йдеться у повідомленні.

У США є лише 5 млрд доларів активів РФ, а основна частина зберігається в ЄС, який має юридичні сумніви щодо їхньої конфіскації.

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За даними Kiel Institute, станом на кінець лютого союзники України – переважно Європейський Союз – зобов’язалися виділити, але ще не виділили 103 мільярди євро.