Президент Ірану Ібрагім Раїсі та очільник міністерства закордонних справ країни Хосейн Амір Абдоллахіан загинули в результаті аварії вертольота, що сталася в неділю.

Про це повідомляє Mehr.

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Всі пасажири гелікоптера загинули

"Вертоліт, на борту якого перебували президент Ібрагім Раїсі і міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіан, розбився в неділю в густому лісовому масиві у Східному Азарбайджані. Всі пасажири гелікоптера загинули мученицькою смертю", - йдеться у повідомленні.

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Інформагенція зазначає, що разом із президентом і очільником МЗС загинули також губернатор іранської провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі, представник Лідера Ісламської революції в провінції Східний Азербайджан аятола Мохаммад Алі Але-Хашем та ще кілька людей.

Інформагенція IRNA цитує очільника Іранського товариства Червоного Півмісяця (IRCS) Піра Хоссейна Коліванда, який у телевізійному коментарі заявив, що на місці падіння гелікоптера не виявлено нікого живого.

"Після встановлення місця падіння вертольота не було виявлено жодних слідів тих, хто вижив", - повідомив він.

Авіакатастрофа із президентом Ірану - що відомо

У неділю, 19 травня, низка ЗМІ повідомила, що гелікоптер із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі на борту здійснив жорстку посадку.

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«Гелікоптер, який перевозив президента Ірану Ебрагіма Раїсі, був змушений здійснити жорстку посадку сьогодні», - повідомило державне телебачення Ірану.

За даними іранських ЗМІ, гелікоптер був одним із трьох, на борту яких перебували президент і його супровід. Наразі незрозуміло, що стало причиною несподіваної аварії гелікоптера.