Президент Ірану Ібрагім Раїсі та очільник міністерства закордонних справ країни Хосейн Амір Абдоллахіан загинули в результаті аварії вертольота, що сталася в неділю.
Про це повідомляє Mehr.
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Всі пасажири гелікоптера загинули
"Вертоліт, на борту якого перебували президент Ібрагім Раїсі і міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіан, розбився в неділю в густому лісовому масиві у Східному Азарбайджані. Всі пасажири гелікоптера загинули мученицькою смертю", - йдеться у повідомленні.
Інформагенція зазначає, що разом із президентом і очільником МЗС загинули також губернатор іранської провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі, представник Лідера Ісламської революції в провінції Східний Азербайджан аятола Мохаммад Алі Але-Хашем та ще кілька людей.
Інформагенція IRNA цитує очільника Іранського товариства Червоного Півмісяця (IRCS) Піра Хоссейна Коліванда, який у телевізійному коментарі заявив, що на місці падіння гелікоптера не виявлено нікого живого.
"Після встановлення місця падіння вертольота не було виявлено жодних слідів тих, хто вижив", - повідомив він.
Авіакатастрофа із президентом Ірану - що відомо
У неділю, 19 травня, низка ЗМІ повідомила, що гелікоптер із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі на борту здійснив жорстку посадку.
«Гелікоптер, який перевозив президента Ірану Ебрагіма Раїсі, був змушений здійснити жорстку посадку сьогодні», - повідомило державне телебачення Ірану.
За даними іранських ЗМІ, гелікоптер був одним із трьох, на борту яких перебували президент і його супровід. Наразі незрозуміло, що стало причиною несподіваної аварії гелікоптера.