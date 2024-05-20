Внаслідок протиповітряного бою усі 29 БПЛА збиті в Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях.

До відбиття повітряного нападу були залучені винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Уночі російська окупаційна армія атакувала Харківщину балістичною ракетою "Іскандер-М", а також застосувала 29 ударних дронів типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарська і Курська.

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Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

У ніч проти 20 травня Сили оборони України знешкодили всі 29 російських ударних БПЛА типу Shahed-131/136.

Атака БПЛА на Миколаївщині - що відомо

Вночі 20 травня сили та засоби протиповітряної оборони знищили у Миколаївській області 16 ворожих БПЛА типу Shahed 131/136.

Про це повідомила Миколаївська обласна державна адміністрація.

Зранку 20 травня, близько 04:00, у Миколаївському районі уламки збитого дрона типу Shahed-131/136 пошкодили дах і стелю приватного домоволодіння. Сталося займання, під час гасіння якого жінка дістала опіки. Їй надали медичну допомогу амбулаторно.

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19 травня о 07:38 та 17:42 під ворожим артилерійським вогнем була акваторія Очаківської громади. Постраждалих не було.

Також учора о 21:33 росіяни спрямували дрон-камікадзе типу FPV по Куцурубській громаді. Постраждалих не було.