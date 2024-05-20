У ніч проти 20 травня Сили оборони України знешкодили всі 29 російських ударних БПЛА типу Shahed-131/136.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
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Українські захисники знищили 29 "Шахедів"
Уночі російська окупаційна армія атакувала Харківщину балістичною ракетою "Іскандер-М", а також застосувала 29 ударних дронів типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарська і Курська.
До відбиття повітряного нападу були залучені винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
Внаслідок протиповітряного бою усі 29 БПЛА збиті в Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях.
Атака БПЛА на Миколаївщині - що відомо
Вночі 20 травня сили та засоби протиповітряної оборони знищили у Миколаївській області 16 ворожих БПЛА типу Shahed 131/136.
Про це повідомила Миколаївська обласна державна адміністрація.
Зранку 20 травня, близько 04:00, у Миколаївському районі уламки збитого дрона типу Shahed-131/136 пошкодили дах і стелю приватного домоволодіння. Сталося займання, під час гасіння якого жінка дістала опіки. Їй надали медичну допомогу амбулаторно.
19 травня о 07:38 та 17:42 під ворожим артилерійським вогнем була акваторія Очаківської громади. Постраждалих не було.
Також учора о 21:33 росіяни спрямували дрон-камікадзе типу FPV по Куцурубській громаді. Постраждалих не було.