Посол України в США Оксана Маркарова вважає, що настав час для ухвалення декількох сміливих рішень і надати Україні більше зенітно-ракетних комплектів Patriot для посилення протиповітряної оборони країни.

Про це пише Укрінформ із посиланням на виступ Маркарової у програмі Face the Nation американського телеканалу CBS.

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Україні необхідно більше ЗРК Patriot - Маркарова

«Ми вдячні США за те, що вони шукають їх (Patriot - ред.), і фінансують деякі з них. Проте нам потрібно більше. Настав час буквально прийняти сміливі рішення та надати нам більше цього, щоб ми могли побачити їх одразу там, де вони нам необхідні», - сказала вона.

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За словами Маркарової, мінімум два комплекси Patriot потрібні в Харкові та області.

«Але й інші місця потрібно захищати», - додала вона.

Маркарова також зазначила, що Київ хоче, щоб навчання українських військових проводилося в самій Україні.

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«Ми хотіли б, щоб в Україні проводилося більше навчання (українських військових – ред.). Щоб ми не лише навчали наші війська, а й ставали інституційно сильнішими, будуючи свою армію майбутнього, яка захищатиме не лише Україну, а й усіх нас від Росії», - сказала вона.

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Ми не можемо втратити Харків. Усе, що нам потрібно, - це дві системи Patriot - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для захисту Харкова від атак російської окупаційної армії потрібні додаткові системи ППО Patriot.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ABC News, знімальна команда якого супроводжувала Зеленського під час візиту до одного з госпіталів у Харкові, передає Укрінформ.

«Ситуація дуже серйозна. Ми не можемо дозволити собі втратити Харків... Все, що нам потрібно, - це дві системи Patriot. Росія не зможе окупувати Харків, якщо вони у нас будуть», - наголосив Зеленський.

За його словами, за останні кілька днів через наступ російських сил на Харківщину були вбиті й поранені сотні людей. Багато з них були військовими з цього регіону, тому для Президента було важливим бути там та підтримати їх, додав він.

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На запитання журналіста, чи винна Америка у тому, що зараз відбувається у Харкові, Зеленський відповів: «Це винен весь світ. Вони дали можливість Путіну окупувати (українську територію – ред.). Але тепер світ може допомогти».

США нададуть Україні ще 2 мільярди доларів військової допомоги

США виділяють Україні новий пакет фінансової допомоги на суму 2 мільярди доларів. Кошти підуть на інвестування в промислову базу України.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу з очільником Міністерства закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Ми маємо додаткову допомогу, і ця допомога вже доставляється до України. Хочу оголосити, що ми надамо додаткові 2 млрд доларів фінансової і військової допомоги", - сказав Блінкен.