Kyiv Post запустив україномовний Viber-канал для того, щоб наші читачі могли отримувати інформацію в зручному форматі.

Новий комунікаційний майданчик, на який українська версія Kyiv Post вирішила вийти, стане вашим надійним джерелом інформації.

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  • Наша команда має знання та досвід, щоб створювати унікальні та цікаві матеріали
  • У нашому Viber-каналі ексклюзивні репортажі, аналітичні статті, інтерв'ю з експертами та відомими особистостями, а також погляди лідерів думок

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