Kyiv Post запустив україномовний Viber-канал для того, щоб наші читачі могли отримувати інформацію в зручному форматі.

Новий комунікаційний майданчик, на який українська версія Kyiv Post вирішила вийти, стане вашим надійним джерелом інформації.

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Kyiv Post багато років надає своїм читачам якісну та неупереджену інформацію

Відтак, ви будете отримувати ґрунтовний та об'єктивний аналіз, новини про найважливіше, які охоплюють широкий спектр тем від політики та економіки до культури та спорту

Наша команда має знання та досвід, щоб створювати унікальні та цікаві матеріали

У нашому Viber-каналі ексклюзивні репортажі, аналітичні статті, інтерв'ю з експертами та відомими особистостями, а також погляди лідерів думок

Не пропустіть важливі моменти й завжди будьте в курсі найбільш актуальних новин разом із Kyiv Post українською у Viber!