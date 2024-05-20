Kyiv Post запустив україномовний Viber-канал для того, щоб наші читачі могли отримувати інформацію в зручному форматі.
Новий комунікаційний майданчик, на який українська версія Kyiv Post вирішила вийти, стане вашим надійним джерелом інформації.
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- Kyiv Post багато років надає своїм читачам якісну та неупереджену інформацію
- Відтак, ви будете отримувати ґрунтовний та об'єктивний аналіз, новини про найважливіше, які охоплюють широкий спектр тем від політики та економіки до культури та спорту
- Наша команда має знання та досвід, щоб створювати унікальні та цікаві матеріали
- У нашому Viber-каналі ексклюзивні репортажі, аналітичні статті, інтерв'ю з експертами та відомими особистостями, а також погляди лідерів думок
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