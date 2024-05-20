На тимчасово окупованих територіях України знову спостерігають дефіцит медикаментів в аптеках. Більшість ліків ідуть на потреби окупантів у шпиталі.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

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На окупованих територіях України знову дефіцит ліків

«На ТОТ знову дефіцит медикаментів в аптеках. Більшість ліків, які доставляють на ТОТ, йдуть в шпиталі на потреби окупантів», - зазначили у Центрі нацспротиву.

За їхньою інформацією, місцеві отримують медикаменти за залишковим принципом, а мешканцям сіл взагалі треба добиратися до райцентрів без транспортного сполучення.

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"Російська окупаційна влада вже третій рік обіцяє, що “життя стає краще”. Проте це лише елемент пропаганди. Саме тому на ТОТ немає необхідних ліків в аптеках, а ті що є, місцеві називають крейдою», – додають у ЦНС.

Активісти запевняють, що російська держава не спрямована на забезпечення гідних умов життя.

На ТОТ росіяни мобілізуватимуть населення через електронні повістки

Міністерство оборони Росії з 1 листопада розпочне мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України через надсилання електронних повісток.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

У повідомленні ЦНС зазначається, що уряд РФ опублікував постанову про роботу Єдиного реєстру військового обліку. Відтак з 1 листопада міноборони РФ почне його повноцінно використовувати, зокрема, розсилаючи призовникам електронні повістки.

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"Електронну повістку вважатимуть врученою через сім днів після її розміщення в реєстрі. У такий спосіб путінська влада готує новий мобілізаційний ресурс для вбивств в Україні», - повідомили у ЦНС.

Зазначається, що наразі на тимчасово окупованих територіях практично відсутній зв’язок не лише з Україною, а й всередині незаконних формувань. Місцеві мешканці не можуть елементарно викликати навіть екстрені служби на випадок надзвичайної ситуації, а тут нові способи поповнити лави російської армії через електронні повістки.