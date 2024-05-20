У Донецькій області контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) затримала російського інформатора, який намагався допомогти РФ прорвати оборону українських військ на Покровському напрямку.

Про це повідомляє СБУ.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

СБУ затримали російського шпигуна

Інформатор передавав росіянам геолокації вогневих позицій артилерії та укріпрайонів українських військ. Щоб виявити місця базування підрозділів Збройних сил України, фігурант автостопом об’їжджав прифронтові селища, де приховано фіксував розташування потенційних цілей, ідеться у повідомленні.

Advertisement

Під час розвідувальних дій він звітував російській розвідці про виявлені пункти можливої дислокації українських захисників. За отриманими координатами росіяни планували здійснити масовані удари з використанням фугасних авіабомб і реактивної артилерії.

Більше по темі Спільна "бавовна" від ГУР та СБУ: атаковані Севастопольська бухта, морський порт РФ та НПЗ в Туапсе Джерела Kyiv Post у спецслужбах повідомляють про успішну операцію в ніч на 17 травня, внаслідок якої палала Севастопольска бухта, морський порт в Новоросійську та Туапський НПЗ

Співробітники СБУ провели заходи з убезпечення пунктів базування ЗСУ, а потім затримали фігуранта в його помешканні. У чоловіка вилучили мобільний телефон, з якого він передавав голосові повідомлення з розвідданими.

Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився місцевий житель, ідеологічний прихильник "руського міру".

Advertisement

Зловмисник дистанційно підтримував контакт із двома знайомими – бойовиками угруповань РФ, які воюють на східному фронті. Через них інформація потрапляла до російської військової розвідки, яка планувала використати її для підготовки бойових операцій на Донеччині.

Яке покарання загрожує агенту РФ

На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

У Вінниці СБУ затримала рецидивіста, який працював на «вагнерівців»

Службовці СБУ у Вінниці затримали рецидивіста, який працював на російську приватну військову компанію «Вагнер», збираючи інформацію про місця базування Сил оборони на території двох областей.

Advertisement

"За вказівкою ворожого угруповання він (затриманий - ред.) збирав інформацію про місця базування Сил оборони на території Вінницької та Черкаської областей. Крім того зловмисник «звітував» окупантам про наслідки ракетно-дронових ударів по центральній частині України. Для збору розвідувальних відомостей він намагався створити власну мережу інформаторів, які мали «розосередитись» по різних районах двох областей", - зазначають в українській спецслужбі.

За її інформацією, для пошуку і вербування "однодумців" фігурант використовував особисті зв’язки у кримінальних колах. Потенційним "кандидатам" він обіцяв грошову винагороду, яку планував отримувати від російської ПВК.

Advertisement

Впродовж вересня 2023 року – квітня 2024 року підозрюваний особисто спостерігав, вивідував інформацію у жителів Вінниччини, систематично збирав відомості про військову інфраструктуру регіону: маршрути і час перевезення боєприпасів, місця їх зберігання, результати обстрілів та актуальні відомості про особливості функціонування військових об'єктів.

На початку жовтня 2023 року він через заборонену в Україні соцмережу переслав своєму братові – курсанту військового навчального закладу в РФ – детальні відомості про обстріл об'єкта військової інфраструктури в Умані Черкаської області з відповідними фотознімками і просив передати ці матеріали адміністраторам пропагандистських Телеграм-каналів.

Advertisement

Слідчі Служби безпеки повідомляли йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.