Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван намагається змусити керівництво Ізраїлю обмежити військову операцію у секторі Гази.

Про це пише Укрінформ із посиланням на The Hill.

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Штати тиснуть на Ізраїль щодо питання військової операції у секторі Гази

Наразі Салліван вирушив з візитами до Ізраїлю та Саудівської Аравії, оскільки США спираються на свого головного арабського союзника в регіоні, щоб знизити напруженість на Близькому Сході в умовах війни між Ізраїлем і ХАМАСом.

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Білий дім повідомив, що Салліван закликатиме прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу провести обмежені операції в Рафаху замість повномасштабного вторгнення, як це сталося в іншій частині сектору Гази.

Близько мільйона людей ховаються в Рафаху, останньому великому населеному пункті, який ще не захопили ізраїльські наземні війська. Ізраїль обстрілює місто вже кілька місяців, що посилює побоювання щодо наростаючої гуманітарної кризи.

Президент США Джо Байден зайняв жорстку позицію щодо Рафаху, пообіцявши припинити військову допомогу Ізраїлю, якщо той вторгнеться в місто. Попри вторгнення Ізраїлю в деякі райони міста, адміністрація Байдена заявила, що поточні операції ще не перетнули межу, яка могла би стати причиною для припинення постачання зброї.

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Ізраїль посилив наступ на Рафах

Після аналізу ситуації на кордоні з Газою, поблизу Рафаха, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив про направлення більшої кількості військ до міста.

Про це пише Укрінформ із посиланням на Times of Israel.

«Ця операція продовжиться з додатковими силами, які увійдуть (в цей район – ред.). Кілька тунелів у цьому районі були знищені нашими силами, і найближчим часом буде знищено ще більше тунелів», – сказав Галлант у коментарі, наданому його офісом.

Уночі Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розгорнула бригаду командос у Рафаху, приєднавшись до бригад «Гіваті» та 401-ї бригади 162-ї дивізії, які перебувають там від початку травня.

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«Ця операція буде посилюватися, а ХАМАС – це не та організація, яка може регенерувати себе зараз», – заявив міністр оборони Ізраїлю.

Галлант додав, що наразі угруповання не має резервів, можливості виробляти зброю, запасів, боєприпасів та можливості належним чином лікувати поранених бійців, а це означає, що Ізраїль виснажує ХАМАС.

ЦАХАЛ сподівається, що ізраїльський уряд схвалить розширення наступу на Рафах, як це робилося досі поетапно, йдеться у матеріалі.

ЦАХАЛ узяв під контроль КПП Рафах у секторі Гази

7 травня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) взяла під контроль контрольно-пропускного пункту Рафах з боку сектора Гази.

Ізраїльські військові підтвердили, що їх 401-а бронетанкова бригада взяла під контроль КПП Рафах з боку сектору Гази.

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Перехід із Єгиптом з тих пір «від’єднаний» від дороги Салах-ад-Дін у східному Рафаху, яку окремо взяли під контроль ізраїльські військові під час нічного наступу.

За даними ЦАХАЛу, під час нічної операції було вбито близько 20 бойовиків, а війська виявили три тунелі.

Також під час наступу був підбитий і знищений автомобіль із вибухівкою, який їхав у бік танка Армії оборони. Внаслідок операції жоден ізраїльський військовий не постраждав.

За даними ЦАХАЛу, протягом ночі військово-повітряні сили завдали ударів по понад 50 об’єктах ХАМАСу в Рафаху.