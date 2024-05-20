Внаслідок систематичних, успішних українських атак на нафтопереробні заводи (НПЗ) Росії, Москва стикнулася з дефіцитом пального та звернулася “по допомогу” до Білорусі. Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), зараз Мінськ активно нарощує постачання пального до РФ. За повідомленнями місцевих жителів, у нафтопереробній сфері Білорусі спостерігається сплеск виробництва авіаційного реактивного пального і його постачання до Росії залізничним транспортом. Advertisement ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Режим Лукашенка не спроможний повністю покрити російський дефіцит і лише допомагає РФ "латати дірки"

За даними ЦНС, бійці терористичної організації “Вагнер” і батальйон охорони МВС Росії забезпечують охорону перевезення на території Білорусі. Ми звернулися до ГУР із проханням прокоментувати інформацію про залучення "вагнерівців" до охорони маршрутів постачання пального з Білорусі до Росії. Більше по темі Росія посилила кампанію з дискредитації мобілізації в Україні Російська пропаганда знову активізувала дезінформаційу кампанію «Майдан-3». Наш співрозмовник на умовах анонімності повідомив, що зараз українська розвідка не може підтвердити ці дані.

Cпіврозмовник в ГУР у розмові з Kyiv Post наголосив на тому, що наразі немає підтвердження цієї інформації

Втім, як повідомляє ЦНС, “режим Лукашенка не здатний покрити російський дефіцит і став лише методом латання дірок”. Україна продовжує систематично атакувати НПЗ Росії Атаки безпілотників на нафтобази в Росії останнім часом відбуваються регулярно. Зазвичай такі атаки – це спецоперації українських військових для погіршення забезпечення ворожих військ пальним. Advertisement Як пише Bloomberg із посиланням на розвідувальне управління Пентагону, удари українських безпілотників по енергетичній інфраструктурі Росії на початку цього року вивели з ладу 14% її нафтопереробних потужностей. Втрата частини потужностей призвела до зростання внутрішніх цін на пальне на 20%-30% вже до середини березня. Щоб задовольнити потреби внутрішнього ринку, РФ була змушена зупинити експорт. Попри те, що атаки на нафтопереробні заводи РФ мають на меті виснажити потужності агресора з виробництва пального та зменшити експортні надходження до держбюджету, США критикують Україну за те, що цими атаками вона створюєь ризики підвищення світових цін на нафту. Advertisement

SHOCKING Transformation! Kyrylo Budanov Reacts to Before & After Photos of Oil Depot in Smolensk, Russia (GONE WILD) 😱🔥 pic.twitter.com/Hc2yyGhOC5 — Sadepiippu🇫🇮 (@sadepiippu) April 27, 2024