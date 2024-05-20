Внаслідок систематичних, успішних українських атак на нафтопереробні заводи (НПЗ) Росії, Москва стикнулася з дефіцитом пального та звернулася “по допомогу” до Білорусі. Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), зараз Мінськ активно нарощує постачання пального до РФ.

За повідомленнями місцевих жителів, у нафтопереробній сфері Білорусі спостерігається сплеск виробництва авіаційного реактивного пального і його постачання до Росії залізничним транспортом.

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Режим Лукашенка не спроможний повністю покрити російський дефіцит і лише допомагає РФ "латати дірки" 

За даними ЦНС, бійці терористичної організації “Вагнер” і батальйон охорони МВС Росії забезпечують охорону перевезення на території Білорусі.

Ми звернулися до ГУР із проханням прокоментувати інформацію про залучення "вагнерівців" до охорони маршрутів постачання пального з Білорусі до Росії.

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Наш співрозмовник на умовах анонімності повідомив, що зараз українська розвідка не може підтвердити ці дані.

Cпіврозмовник в ГУР у розмові з Kyiv Post наголосив на тому, що наразі немає підтвердження цієї інформації

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Втім, як повідомляє ЦНС, “режим Лукашенка не здатний покрити російський дефіцит і став лише методом латання дірок”.

Україна продовжує систематично атакувати НПЗ Росії

Атаки безпілотників на нафтобази в Росії останнім часом відбуваються регулярно. Зазвичай такі атаки – це спецоперації українських військових для погіршення забезпечення ворожих військ пальним.

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Як пише Bloomberg із посиланням на розвідувальне управління Пентагону, удари українських безпілотників по енергетичній інфраструктурі Росії на початку цього року вивели з ладу 14% її нафтопереробних потужностей. 

Втрата частини потужностей призвела до зростання внутрішніх цін на пальне на 20%-30% вже до середини березня. Щоб задовольнити потреби внутрішнього ринку, РФ була змушена зупинити експорт. 

Попри те, що атаки на нафтопереробні заводи РФ мають на меті виснажити потужності агресора з виробництва пального та зменшити експортні надходження до держбюджету, США критикують Україну за те, що цими атаками вона створюєь ризики підвищення світових цін на нафту.

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У ніч проти 19 травня Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) провело чергову спецоперацію на території Росії, атакувавши Виборзьку нафтобазу в Ленінградській області.

Як повідомляли джерела Kyiv Post у спецслужбі, за допомогою трьох вибухових пристроїв вдалось уразити вертикальні резервуари з паливом.

Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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