10 травня завершилася кампанія звітування для парламентських і непарламентських політичних партій за I квартал цього року.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

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"Понад 180 політичних партій не виконали вимоги закону щодо звітування до НАЗК за I квартал 2024 року", – сказано в повідомленні.

Як зазначили в Національному агентстві з питань запобігання корупції, за неподання звітів передбачена відповідальність відповідно до ст. 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто штраф від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5 100 до 6 800 грн).

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"Відповідно до ч. 20 ст. 17 Закону України "Про політичні партії в Україні", Національне агентство з питань запобігання корупції зобов’язане протягом 10 календарних днів з дня завершення строку на подання політичними партіями звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру оприлюднити на своєму офіційному вебсайті список політичних партій, які не подали свої звіти у визначений строк, та забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законом", – пояснили в НАЗК.

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Як нагадали в НАЗК, майже 200 політичних партій не відзвітувалися НАЗК за 2020-2023 роки. Політпартії та їхні місцеві організації подали загалом понад 22 тисячі звітів.

За 2023 рік в Україні покарали майже втричі менше корупціонерів

До Реєстру корупціонерів у 2023 році потрапили 2420 осіб. Це приблизно втричі менше в порівнянні з 2021 роком.

Про це повідомляв Опендатабот.

Згідно з даними, "найбагатшими" на корупційні злочини є Львівщина та Київщина. Найчастіше причиною потрапляння до реєстру була пропозиція вигоди за дії або бездіяльність посадової особи чи органу влади.

У 2021 році більшість осіб потрапляли до Реєстру внаслідок порушень, пов’язаних із деклараціями. У 2023 році кількість таких справ скоротилася, оскільки від початку повномасштабного вторгнення НАЗК не перевіряло декларації посадовців.