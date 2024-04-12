Згідно з даними НАЗК, до Реєстру корупціонерів у 2023 році потрапили 2420 осіб. Це майже утричі менше порівняно з 2021 роком.

Про це свідчить аналітика від Опендатабот.

Найбагатшими на корупційні злочини виявилися Львівщина та Київщина. А найпопулярніша причина потрапляння до реєстру – пропозиція вигоди за дії або бездіяльність у владі.

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Львівська область вже три роки поспіль утримує перше місце у винесених вироках. Кількість записів від початку повномасштабної війни теж знизилася: якщо у 2021 році їх було 537, то у 2023 році — лише 192.

У 2021 році більшість осіб потрапляли до Реєстру корупціонерів через порушення, пов’язані з деклараціями.

Вже у 2023 році частка таких справ скоротилася, оскільки від початку повномасштабної війни НАЗК не перевіряли декларації посадовців, а сама подача декларацій не була обовʼязковою.

Тож у 2022-2023 роках найбільше людей потрапило до реєстру через пропозицію чи обіцянку неправомірної вигоди за дії або бездіяльність у владі.

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Найчастіше корупціонерів засуджують до штрафів — 92% вироків. Позбавлення волі та громадські роботи або ж іспитовий строк сумарно складають десь 5-8% покарань.

Раніше ми писали, що згідно з даними Індексу Опендатабота, топ-10 найуспішніших компаній українського грального бізнесу в 28 разів примножили свої статки у 2023 році.