Аварійні відключення електроенергії знову повернулися. Хоча Укренерго й намагається втиснути їх у графіки, дефіцит потужності часто виникає доволі несподівано. Виною всьому – значні руйнування об'єктів генерації та різкі зміни погоди. То скільки ще нам жити без світла?

Дефіцит електроенергії в енергосистемі України: що відомо?

Цієї весни росіяни активізували удари по українській енергетиці. Вони вивели з ладу Дніпровську гідроелектростанцію, а також знищили кілька великих ТЕС і ТЕЦ. Враховуючи минулорічні руйнування енергетичних вузлів та станцій генерації, які досі повністю не відновлені, у нашій енергомережі наразі значний дефіцит через недостатній обсяг генерації.

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Імпорт електроенергії вже не може покрити нестачу, тож доводиться вдаватися до стабілізаційних, а інколи й екстрених відключень. "Укренерго" попереджає, що відключення світла можуть тривати до кінця літа, і що все залежатиме від півня споживання, погоди та можливих нових руйнувань інфраструктури, проте обіцяє, що такі обмеження не стануть щоденною рутиною.

Відключення світла в Україні пов'язані з руйнуванням численних ТЕС

Робітник прибирає сміття в машинному залі, повному обгорілого обладнання на електростанції компанії-постачальника енергії ДТЕК, зруйнованої після нападу під час російського вторгнення в Україну. (Фото Genya SAVILOV / AFP)

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Вся енергетична інфраструктура України зазнала значних руйнувань через атаки дронів і ракет, а частина перебуває під окупацією з 2014 або 2022 року. Компанія ДТЕК колись була одним із найбільших гравців на ринку теплової генерації, а наразі втратила близько 80% своїх потужностей. Ще до великої війни була окупована Зуївська ТЕС, яка належала компанії, а після повномасштабного вторгнення росіяни захопили Запорізьку та Луганську ТЕС.

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"П'ять із шести станцій, які були доступні до останніх масштабних обстрілів, дуже сильно пошкоджені. Деякі блоки зруйновані майже повністю, решта – частково", – повідомляв після перших двох атак 2024 року виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Енергетика в Україні була розділена між трьома сильними гравцями цього ринку. Близько 80% вугільної генерації контролювала група ДТЕК Ріната Ахметова, великою часткою володіла державна "Центренерго", яка оперувала трьома станціями, а найменше виробляла компанія "Донбасенерго" Максима Єфімова та Едуарда Бондаренка.

Після останнього обстрілу та руйнації Трипільської ТЕС "Центренерго" втратила всі свої виробничі потужності. Адже ще влітку 2022 року Вуглегірська ТЕС на Донеччині була окупована, а Зміївська ТЕС на Харківщині була знищена вщент 22 березня 2024 року. Тобто усі три ТЕС "Центренерго" знищені або захоплені окупантами.

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"Донбасенерго" володіла двома тепловими електростанціями. Старобешівську ТЕС терористи "ДНР" захопили ще у 2015 році, а Слов’янська ТЕС знаходиться в безпосередній близькості до лінії фронту, тому систематично перебуває під ворожими обстрілами.

Коли відновлять енергооб'єкти: прогнози експертів

Укренерго почав застосовувати відключення електроенергії через перевантаження мережі. Тож Україну очікують регулярні відключення світла, що будуть відбуватися, аж поки не вдасться відновити пошкоджені російськими атаками об’єкти генерації. Це може зайняти місяці або роки. Дати точний прогноз, поки бойові дії продовжуються, доволі складно.

За оцінкою експерта, наразі всі високовольтні мережі передачі електроенергії перебувають у значно кращому стані, ніж електростанції, тобто об'єкти генерації. Тому на відміну від минулого року, ми маємо набагато менше довготермінових загроз відключення. Перефразовуючи простою мовою: блекаутів очікувати не варто, але світло будуть виключати в разі збільшення обсягу споживання.

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"В цілому мій прогноз — ми будемо жити з дефіцитом електроенергії наступні два роки. І це буде просто нормальним станом для української енергосистеми", – сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Є ймовірність того, що дефіцит потужності в електромережі зберігатиметься навіть у тому випадку, якщо енергетики полагодять частину зруйнованих росіянами енергоблоків. Ситуація складна в усіх регіонах, адже якщо минулого року були пошкоджені лише вузли, то зараз не вистачає саме генерації енергії.

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Вже з 16 травня в усіх областях України діють графіки погодинних відключень електроенергії. Минулими вихідними була дещо краща ситуація, адже тоді споживання було не таке інтенсивне, тож обмежували лише промислових споживачів. Зараз же постачання електроенергії знову будуть обмежувати для всіх побутових споживачів, особливо в пікові вечірні години – з 18.00 до 00.00.

Чим відрізняються "погодинні" та "аварійні" відключення?

Багато споживачів скаржаться, що аварійні відключення відбуваються спонтанно, і влада завчасно не попереджає про них. Так, дійсно, дізнатися про аварійне відключення іноді можливо лише за пів години чи годину до нього. Річ у тім, що ГАВ (графік аварійних відключень) застосовується в разі екстреної нестачі електроенергії, коли відсутня можливість покрити дефіцит іншими шляхами, зокрема, імпортом. Тоді доводиться вдаватися до екстренного відключення споживачів, щоб зберегти рівновагу в енергосистемі.

"Якщо імпорту не вистачає, то диспетчеру нічого не залишається, як відрізати споживання", – пояснюють експерти в галузі енергетики.

Спочатку відключаються промислові підприємства, адже нормативно їм найменш критично необхідна електроенергія. Якщо це не вирішує проблеми нестачі, то доводиться застосовувати відключення побутових споживачів. Диспетчер дає команду всім обленерго скоротити споживання певного обсягу е/е. Маючи готові списки споживачів 1 та 2 черг для відключень, обленерго виконують команду для досягнення балансу в системі. Саме тому відключення відбуваються раптово, і вже потім з'являється інформація про їх застосування та приблизні терміни.

А ось ГПВ (графік погодинних відключень) застосовують, коли в системі є прогнозований дефіцит, який буде зберігатися день або навіть кілька днів. Тоді диспетчер заздалегідь знає про необхідність обмежень і повідомляє обленерго ліміти споживання. Виходячи з наявних обмежень, місцеві обленерго складають почерговий плановий графік і публікують його у вільному доступі для своїх споживачів.

Жінки користуються ліхтариком, коли йдуть темною вулицею під час відключення електроенергії в центрі Києва 12 грудня 2022 року на тлі російського вторгнення в Україну. (Фото Dimitar DILKOFF / AFP)

Як змінюється споживання протягом доби?

"Нинішнє потепління дещо знизило рівень споживання електроенергії в Україні. І це, ймовірно, дасть можливість не відключати споживачів упродовж ночі та вранці, як це було минулого тижня", – розповів голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький 19 травня.

Однак він зазначив, що наразі не вдасться повністю уникнути відключень світла в Україні. Енергетики будуть змушені обмежувати постачання електрики впродовж місяців, поки ми не наростимо потужності завдяки відновленню чи будуванню нових джерел генерації енергії. Ситуація в енергосистемі залишається складною, і чим більше Росія завдаватиме руйнувань, тим частішими будуть відключення. Це очікує нас як улітку, особливо якщо воно буде спекотним і багато споживачів почнуть вмикати кондиціонери, так і восени та взимку.

Нестача електроенергії в Україні зазвичай спостерігається саме під час пікових годин споживання. Адже впродовж дня люди нерівномірно використовують електроприлади, а от ввечері та вранці всі йдуть на роботу чи приходять додому приблизно в один і той самий час.

Генеральний директор "ЕнергоДжерела", експерт з енергетичних питань Андрій Закревський зазначає, що Україна має до 8 ГВт електроенергії. Це кількість, яку виробляють атомні електростанції, вона стабільна й зазвичай розподіляється між усіма абонентами. При цьому в пікові години споживання електроенергії становить приблизно 17 ГВт. Таку суттєву різницю неможливо компенсувати за допомогою імпорту, адже технічні можливості України наразі дозволяють отримувати з-за кордону всього 3.7 ГВт.

"У будь-якому випадку пікова нестача електроенергії в нас є і буде. Останнім часом, коли в нас пікова нестача сягає понад 11 ГВт, які ми можемо отримувати, то саме в цей момент починаються заплановані відключення", – сказав Закревський.

Як зменшити споживання електроенергії?

В Україні почали вимикати світло, тож щоб зменшити навантаження на енергосистему, важливо виділити трохи часу й переглянути підхід до використання найбільш енергоємних приладів, особливо в пікові години споживання. В інструкції до кожного вашого електроприладу вказана потужність, яка необхідна йому для роботи. Використовуючи такі прилади по черзі, а не всі одночасно, можна зменшити навантаження на енергосистему. Зекономити кошти та зменшити споживання електрики можна також, незначною мірою змінивши побутові звички. Навіть перейшовши на режим прання два рази на тиждень замість щоденного прання в напівпорожній пральній машині, ви значно допоможете енергосистемі.

Пʼятірка найбільших "пожирачів" енергії – це: електрична варильна поверхня, електрична духова шафа або піч, тепла підлога, сушильна та пральна машина, кондиціонер. Якщо звести до мінімуму використання цих приладів, або вмикати бойлер лише вночі для підігріву води на ранковий душ, ви значно полегшите роботу енергетиків. Повний перелік електроприладів з їхніми приблизними потужностями пропонуємо вам нижче.

Потужність найбільш вживаних електроприладів, використання яких ви можете обмежити в пікові години.

Для приготування та розігріву їжі краще використовувати мікрохвильову піч, адже їй потрібно менше електроенергії. До того ж, вона значно швидше нагріває їжу. Ранкову каву можна заварювати за допомогою дріпів, які просто заливаються кип'ятком, а не потужної кавоварки. Або взагалі пити вранці більше води, а свою каву перенести на кілька годин, щоб заварювати її не в пікові ранкові години споживання.

Кімнатні обігрівачі й теплі підлоги бажано вмикати на ніч або рано вранці. Не використовуйте кондиціонер протягом усього дня, чергуйте його роботу з провітрюванням – це більш здоровий спосіб, а ще він економить електроенергію. Загалом на заряджання ваші пристрої (павербанки, зубні електричні щітки, акумулятори, телефони, ноутбуки) на ніч. Окрім цього, можна замінити старі лампи розжарювання на LED-лампи, які дають більше світла й споживають менше енергії.