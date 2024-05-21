Як зазначається, напад противника відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, також залучили зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил і Сухопутних військ, винищувальну авіацію і підрозділи радіоелектронної боротьби.

"Уночі 21 травня 2024 року противник атакував 29-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф, мис Чауда – Крим", – йдеться в повідомленні.

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Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у Телеграм .

У ніч проти 21 травня Сили оборони України знешкодили 28 російських ударних БПЛА "Шахед".

Сили оборони повністю відбили нічну атаку дронами

Нагадаємо, що в ніч проти 20 травня російські військові здійснили безуспішний запуск 29 дронів по українській території. Силам оборони вдалося знищити всі БпЛА.

Про це також повідомляв Микола Олещук.

За його словами, усі 29 дронів збили в Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях.