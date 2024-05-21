Російські сили активізували розвідувально-диверсійні дії на кордоні з Чернігівською та Сумською областями.

Про це повідомляє Укрінформ, цитуючи речника Генерального штабу Збройних сил України Дмитра Лиховія.

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Війська РФ посилили розвідку на північному напрямку

"На кордоні з Чернігівською і Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, вчиняє обстріли населених пунктів з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України", – зазначив Лиховій.

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За його словами, українські війська продовжують завдавати окупаційним військам втрат у живій силі й техніці та виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

"Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено", – наголосив речник Генштабу.

Росія поширюватиме ІПСО про ймовірний наступ на Суми

Нагадаємо, що Центр протидії дезінформації нещодавно зазначив, що Росія найближчим часом публікуватиме наративи про ймовірний наступ з Білорусі, а також масштабну атаку на Суми.

Про це повідомляв ЦПД у Фейсбуці.

Як зазначалося, ІПСО щодо підготовки наступу військ РФ на місто Суми поширюватимуть через нібито неспроможність ЗСУ протистояти армії РФ. ЦПД очікує фейки про термінову евакуацію жителів Сум для поширення панічних настроїв серед населення.