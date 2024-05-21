Українським військам вдалося взяти під контроль ситуацію у Вовчанську на Харківщині.

Про це повідомляє Укрінформ, цитуючи речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина.

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Сили оборони стабілізували обстановку на Харківщині

"На Харківщині ситуація та оперативна обстановка залишається складною, вона динамічно змінюється, однак нашим Силам оборони та всім задіяним підрозділам вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема в місті Вовчанськ. Ворог, звісно, не полишає спроб прорвати оборону наших підрозділів біля Липців, Вовчанська та Стариці. Наземні штурми загарбники поєднують з авіаційними ударами, окупанти застосовують авіацію", – зазначив Волошин.

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Як пояснив речник ОСУВ "Хортиця", на цьому напрямку за тиждень ворог здійснив 83 атаки, а станом на сьогоднішній ранок вже відбулося п'ять бойових зіткнень. Кількість зіткнень із ворогом порівняно з минулою добою знизилася майже удвічі.

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"Поблизу кордонів противником було створено і значно посилено оперативно-тактичне угрупування військ "Сєвєр", до якого увійшли бойові частини як 6-ї армії, так і 11-го та 44-го армійських корпусів. Однак наші Сили оборони тримаються, намагаються витіснити війська ворога в напрямку н.п. Глибоке, а в районі Вовчанська, в якому ворог має намір закріпитись якраз у житловій забудові, наші захисники роблять усе можливе і не дають йому це зробити", – пояснив речник.

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Як зазначив Волошин, ворог сфокусувався на Харківському, Куп'янському, Курахівському, Краматорському та Покровському напрямках. У деяких районах відбулося незначне просування ворожих сил, однак українські захисники тримають оборону.

Росіяни активізувалися на Харківському напрямку

Нагадаємо, що з 19 травня російськи сили не полишають спроб просунутися вглиб українських позицій.

Про це повідомляв Генштаб.

Як зазначалося, ситуація динамічна. Росіяни намагаються витіснити підрозділи ЗСУ поблизу Вовчанська, Стариці, Липців, біля Лук’янців ворожа авіація скидала КАБи.

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На Куп’янському напрямку російська авіація завдавала ударів у районі Петропавлівки.

Як наголошують у Генштабі, інтенсивні бойові дії тривають майже по всій лінії фронту.