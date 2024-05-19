Російські війська активізувалися на Харківщині. Станом на 13:30 на цій ділянці фронту відбулося сім бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу.

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Ситуація на Харківському напрямку динамічна

«Ситуація динамічна. Противник намагається потіснити підрозділи Сил оборони поблизу Вовчанська, Стариці, Липців. Біля Лук’янців завдав авіаційного удару, застосувавши п’ять КАБів», - повідомили у штабі.

Зазначається, що українські військові тримають оборону та ведуть вогонь у відповідь. На окремих ділянках наші воїни контратакують.

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На Куп’янському напрямку російська авіація завдавала ударів в районі Петропавлівки.

«Станом на цей час українські воїни відбили чотири атаки, ще дві - тривають. Бої мали місце біля Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки. Загарбники зазнають втрат, інформація про які уточнюється», - додали в Генштабі станом на 13:00.

Там додали, що інтенсивні бойові дії тривають майже по всій лінії фронту.

Найбільша активність окупантів станом на зараз спостерігається на Сіверському та Покровському напрямках.

Наступ на Харківщині: РФ готується до другого етапу

Аналітики Інституту вивчення війни пишуть, що російські війська, ймовірно, готуються до другого етапу наступальної операції на півночі Харківської області.

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Війська РФ мають на меті захопити два українських міста - Часів Яр на Донеччині та Вовчанськ на Харківщині.

На думку аналітиків ISW, наступ на Вовчанськ - це тактичний хід росіян, який дозволить створити плацдарм для більш масованої атаки на область.

Водночас користуючись наступом на півночі Харківської області, росіяни активізували зусилля для захоплення Часового Яру на Донеччині.

Армія РФ обстрілює населені пункти Харківщини

Вдень росіяни обстріляли місце відпочинку у селі Черкаська Лозова під Харковом.

За останніми даними, загинуло 5 людей та 16 - постраждали.

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Окупанти знову застосували тактику подвійних ударів. Після першого обстрілу на місце прибули поліцейські та медики. І вже за 20 хвилин ворог знову обстріляв те саме місце.

Крім того, росіяни атакували села Новоосинове та Ківшарівка у Куп'янському районі. Внаслідок ударів там загинуло 5 людей. Ще дев'ять - травмовані.