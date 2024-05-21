Попри те, що російська армія підвищила наступальну активність у Харківській області, інтенсивність російських атак на сході України залишається високою.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

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Армія РФ продовжує зосереджувати сили на Донеччині

У Міноборони зазначають, що російські війська продовжують зосереджувати свої оперативні зусилля на напрямку на північний захід від Авдіївки, здійснюючи атаки на широкому фронті по обидва боки траси Е50.

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Траса Е50 є основною лінією зв'язку між окупованим Росією Донецьком і підконтрольним Україні містом Покровськ, яке знаходиться приблизно за 30 км від нинішньої лінії фронту і є, ймовірно, оперативною ціллю росіян.

«За останні три доби російські війська, ймовірно, здобули тут низку невеликих тактичних перемог, хоча, ймовірно, досягли цього великою ціною. Російські атаки в цьому напрямку, ймовірно, спрямовані на те, щоб створити помітну перешкоду і розділити українські сили на Донеччині», — вважають британські аналітики.

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У відомстві, посилаючись на дані українських підрозділів, повідомили, що на північ від Бахмута, в районі міста Сіверськ, українські військові повідомляли про важкі бої з російськими загарбниками 18 і 19 травня, а також про обстріли українських позицій у Білогорівці, Верхньокам'янському та Роздолівці. Успіхи російських військ на цій ділянці залишаються вкрай обмеженими, вважають аналітики.

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Росія обстріляла Донеччину понад 2000 разів за добу

Росія здійснила комбінований обстріл Донеччини.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

"Пошкоджено 17 житлових будинків. По Північному окупанти вдарили дроном – поранили цивільну особу", – зазначили в поліції.

Як повідомляється, в Єлизаветівці людина дістала поранення внаслідок артилерійського обстрілу з боку РФ.

Також російські сили скинули дві керовані авіабомби КАБ-250 на селище Нью-Йорк, внаслідок чого 13 приватних будинків зазнали руйнувань.

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"По одному будинку пошкоджено в Костянтинівці, Краматорську та Завітному. Крім того, вдалося встановити інформацію щодо жителя Красногорівки, який загинув внаслідок російського обстрілу 15 травня. Тіло загиблого перевезла до моргу група "Білий Янгол", – додали в поліції.