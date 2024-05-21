Гуманітарна допомога Україні скорочується, тоді як потреби країни зростають уже понад два роки.

Про це пише Голос Америки, цитуючи представницю Управління верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Кароліну Ліндхольм Біллінг.

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Потреба України в гуманітарній допомозі зростає

"Ресурсів для надання гуманітарної допомоги значно менше, тому що гуманітарні потреби у зв'язку з цими подіями фактично зростають. Саме найуразливіші верстви населення страждатимуть від скорочення фінансування та підтримки", – зазначила Біллінг.

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За її словами, гуманітарний план ООН на 2024 рік для України становить 3,1 мільярда доларів, включно з 599 мільйонами доларів для УВКБ ООН. Однак у першому кварталі цього року як глобальний план реагування, так і заклик УВКБ ООН було профінансовано лише на 15%, тоді як за аналогічний період минулого року фінансування сягнуло 30%.

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"Грошова та гуманітарна допомога – у формі надання товарів та послуг, допомога з житлом, ремонтом будинків, психосоціальна підтримка – тепер менш часті та менш передбачувані", – пояснила Кароліна Біллінг.

Представниця Управління верховного комісара ООН заявила, що станом на неділю з прикордонних районів було евакуйовано близько 10 300 осіб, "і евакуація досі триває".

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Вона зазначила, що "ті, хто досі живуть у цих прикордонних населених пунктах, як правило, люди похилого віку, багато хто з них пережив шок, і, залишаючи район у сльозах, несли з собою мізерні особисті речі у пластикових пакетах".

Також Біллінг наголосила, що якщо 10 000 осіб перетворяться на мільйон або більше, це створить серйозне навантаження на систему допомоги.

Данія надіслала пакет гуманітарної підтримки для України

Нагадаємо, що 7 травня Данія оголосила про відправку нового пакету гуманітарної допомоги для України на суму 250 млн данських крон (33,5 млн євро).

Про це повідомляло МЗС Данії.

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Як зазначалося, пакет передбачав базову екстрену допомогу, таку як їжа, ліки, вода та притулок для українців у найбільш постраждалих районах. Він також сприяєтиме зусиллям із запобігання, пом’якшення та реагування на певні ризики, з якими стикаються жінки та дівчата.