Українські активісти руху "Жовта стрічка" прикрасили вулиці тимчасово окупованих Євпаторії та Сімферополя жовтими стрічками з написами "Крим - це Україна".
Про це вони повідомили у своєму Телеграм-каналі.
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Партизани розвісили у Криму жовті стрічки
"Активісти руху "Жовта Стрічка" стабільно помічають в цих містах, як патрулі військової поліції ходять та зривають стрічки, після публікації фотографій. Ну що ж, додамо їм роботи", - йдеться у повідомленні.
Активісти встановили прапор України у горах Криму
Активісти руху опору "Жовта стрічка" встановили український прапор у Кримських горах.
"Ще один синьо-жовтий прапор майорить у Кримських горах", - йшлося у повідомленні.
Зазначалось, що активісти дочекались безпечного моменту, щоб поділитися результатами спротиву сміливих українців в Криму.
"Ми будемо продовжувати наш спротив, будемо робити все, щоб пришвидшити перемогу України, адже Крим — це Україна", - додавали активісти.