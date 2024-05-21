Українські активісти руху "Жовта стрічка" прикрасили вулиці тимчасово окупованих Євпаторії та Сімферополя жовтими стрічками з написами "Крим - це Україна".

Про це вони повідомили у своєму Телеграм-каналі.

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Партизани розвісили у Криму жовті стрічки

"Активісти руху "Жовта Стрічка" стабільно помічають в цих містах, як патрулі військової поліції ходять та зривають стрічки, після публікації фотографій. Ну що ж, додамо їм роботи", - йдеться у повідомленні.

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Активісти встановили прапор України у горах Криму

Активісти руху опору "Жовта стрічка" встановили український прапор у Кримських горах.

"Ще один синьо-жовтий прапор майорить у Кримських горах", - йшлося у повідомленні.

Зазначалось, що активісти дочекались безпечного моменту, щоб поділитися результатами спротиву сміливих українців в Криму.

"Ми будемо продовжувати наш спротив, будемо робити все, щоб пришвидшити перемогу України, адже Крим — це Україна", - додавали активісти.

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