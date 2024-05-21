Росія скинула 53 авіабомби на регіони Росії та ТОТ.

Про це повідомляє російський Телеграм-канал ASTRA.

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Росія впустила бомби на власні території

За даними каналу, 20 тавня 2 ФАБ-500 впали біля житлового будинку на вулиці Східній у селі Крутий Лог. У Шебекіно ФАБ-250 знайшли на вулиці Урожайній. У всіх випадках ніхто не постраждав.

"53 авіабомби скинули літаки РФ на регіони Росії та окуповані території України за березень, квітень і травень", – пише ASTRA.

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Як зазначається, ще майже 40 авіабомб, які впали, не можуть знешкодити на окупованій частині Донеччини.