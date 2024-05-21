Росія скинула 53 авіабомби на регіони Росії та ТОТ.
Про це повідомляє російський Телеграм-канал ASTRA.
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Росія впустила бомби на власні території
За даними каналу, 20 тавня 2 ФАБ-500 впали біля житлового будинку на вулиці Східній у селі Крутий Лог. У Шебекіно ФАБ-250 знайшли на вулиці Урожайній. У всіх випадках ніхто не постраждав.
"53 авіабомби скинули літаки РФ на регіони Росії та окуповані території України за березень, квітень і травень", – пише ASTRA.
Як зазначається, ще майже 40 авіабомб, які впали, не можуть знешкодити на окупованій частині Донеччини.
Літаки ВКС РФ впустили три авіабомби ФАБ у Бєлгородській області
Нагадаємо, що в березні зафіксували падіння на Бєлгородську область РФ ще 2 авіабомб: ФАБ-250 і ФАБ-500.
Про це також повідомляв Телеграм-канал ASTRA.
Одну з бомб, ФАБ-250, виявили вранці 28 березня в районі села Безимено. Понад 140 мешканців села евакуювали. До вечора авіабомбу вивезли та знищили.
Того ж дня ФАБ-500 знайшли у селі Нечаївка (10 км від українського кордону), але евакуацію не проводили.